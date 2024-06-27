Ardahan'da Çığ Felaketinde Ev ve Ahırı Yıkılan Besici, Hayvanlarıyla Devam Etmek İstiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Ardahan'da Çığ Felaketinde Ev ve Ahırı Yıkılan Besici, Hayvanlarıyla Devam Etmek İstiyor

Ardahan\'da Çığ Felaketinde Ev ve Ahırı Yıkılan Besici, Hayvanlarıyla Devam Etmek İstiyor

Ardahan'ın Posof ilçesine bağlı Derindere köyünde yaşayan Tarkan Şimşek, son 55 yılın en yoğun kar yağışı sonrası meydana gelen çığ felaketinde ev ve ahırını kaybetti. Ahır içerisindeki 14 büyükbaş hayvanı da telef olan Şimşek, besicilik işine devam etmek istiyor ve hayvan verilmesini bekliyor.

27.06.2024 10:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ardahan'da son 55 yılın en yoğun kar yağışı sonrası çığ felaketinin olması nedeniyle ev ve ahırı yıkılan hayvanları da telef olan Tarkan Şimşek, besicilik işine devam etmek istiyor.

Ardahan'ın Posof ilçesine bağlı Derindere köyünde 7 Şubat tarihinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle çığ felaketi meydana gelmişti. Çığ felaketinde ev ve ahırı yıkılan, ahır içerisindeki 14 büyükbaş hayvanı telef olan 3 çocuk babası 50 yaşındaki Tarkan Şimşek AFAD'tan 44 bin TL, Kaymakamlıktan 10 bin TL ve birazda ev eşyası yardımı yapıldığını söyledi. Felaket sonrası cami lojmanına yerleştirildiğini söyleyen Şimşek, bir hafta sonra da lojmandan çıkartılacağını söyleyerek çaresiz durumda olduklarını dile getirdi. Şimşek, besicilik işine devam etmek istiyor ve kendisine hayvan verilmesini bekliyor.

Şimşek, 7 Şubat tarihinde yoğun kar yağışının ardından 2 çığ felaketinin yaşandığını ve sonrasında ev ve ahırının yıkıldığını, ahır içerisindeki 14 büyükbaş hayvanının da telef olduğunu söyleyerek, "7 Şubat tarihinde etkili olan yoğun kar yağışının ardından gece saat 3 civarında iki çığ meydana geldi. Ev ve ahırım yıkıldı. Ahır içerisinde 14 hayvanım telef oldu" dedi. - ARDAHAN

Kaynak: İHA

Ardahan, Tarkan, Posof, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ardahan'da Çığ Felaketinde Ev ve Ahırı Yıkılan Besici, Hayvanlarıyla Devam Etmek İstiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:29 Ramazan Pişkin’in katili ’cinsel istismar’ bahanesine sığındı: Olayı o psikoloji altında gerçekleştirdim Ramazan Pişkin'in katili 'cinsel istismar' bahanesine sığındı: Olayı o psikoloji altında gerçekleştirdim
08:58 Bakan Koca istifa mı etti İlk sözleri iddiaları doğrular nitelikte Bakan Koca istifa mı etti? İlk sözleri iddiaları doğrular nitelikte
08:20 Biden ve Trump başkanlık yarışı için karşı karşıya gelerek kapıştı Biden ve Trump başkanlık yarışı için karşı karşıya gelerek kapıştı
23:09 İsrail Lübnan’a hava saldırısı düzenledi, Hizbullah’tan misilleme geldi İsrail Lübnan'a hava saldırısı düzenledi, Hizbullah'tan misilleme geldi
20:59 Kredi kartlarıyla temassız ödeme limiti değişiyor Kredi kartlarıyla temassız ödeme limiti değişiyor
08:49 Alkollü sürücü, kaldırımda yürüyen kadına kabusu yaşattı Alkollü sürücü, kaldırımda yürüyen kadına kabusu yaşattı
08:48 Baba ile oğul çıkan kavgada sokağı kana buladı: 1 ölü 2 yaralı Baba ile oğul çıkan kavgada sokağı kana buladı: 1 ölü 2 yaralı
08:25 Burak Özçivit, kendisiyle kalp işareti yapmak isteyen Arap kadın hayranını reddetti Burak Özçivit, kendisiyle kalp işareti yapmak isteyen Arap kadın hayranını reddetti
07:45 Oyuncu Tolga Sarıtaş, 5 yıllık sevgilisi Zeynep Mayruk ile evlendi Oyuncu Tolga Sarıtaş, 5 yıllık sevgilisi Zeynep Mayruk ile evlendi
23:48 ABD Kongre üyesinden Filistinlilerle ilgili skandal sözler ABD Kongre üyesinden Filistinlilerle ilgili skandal sözler
23:18 ’’Emniyette dövüldük’’ demişlerdi, gerçek bambaşka çıktı Çete avukatları polise küfürler savurup yumruk attı ''Emniyette dövüldük'' demişlerdi, gerçek bambaşka çıktı! Çete avukatları polise küfürler savurup yumruk attı
22:03 Nihal Candan: Artık influencer değil avukat olmak istiyorum Nihal Candan: Artık influencer değil avukat olmak istiyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2024 09:54:53. #1.12#
SON DAKİKA: Ardahan'da Çığ Felaketinde Ev ve Ahırı Yıkılan Besici, Hayvanlarıyla Devam Etmek İstiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement