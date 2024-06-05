Ardahan'da Dursun Akçam Kültür ve Sanat Günleri Başlıyor

Yerel

ÖZKAN KARAKAYA

(ARDAHAN)- Ardahan'da, bu yıl 19. düzenlenecek olan Dursun Akçam Kültür ve Sanat Günleri yarın başlıyor. Alper Akçam, "Bu yıl Dursun Akçam Sanat Günlerinin 19.'sunu yapıyoruz. Ardahan coğrafyasını zenginliğini Ardahan kültür zenginliğini bütün ülkemize ve uluslararasına tanıtmak amacındayız" dedi.

Ardahanlı yazar Dursun Akçam için geleneksel hale getirilen Dursun Akçam Kültür ve Sanat Günleri'nin 19'uncusu 7- 9 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek. Akçam'ın oğlu Ardahanlı yazar Dr. Alper Akçam, Dursun Akçam Kültür ve Sanat Günleri için şunları söyledi:

"Bu yıl Dursun Akçam Sanat Günlerinin 19.'sunu yapıyoruz. Ardahan coğrafyasını zenginliğini Ardahan kültür zenginliğini bütün ülkemize ve uluslararasına tanıtmak amacındayız. Dursun Akçam bize bir yol açtı, çarıklı ayaklarıyla çıktığı yoldan dünyaya kafa tutan mücadele insanı olarak Almanya kıyılarına adını yazdırdı. Ansiklopedilere geçen bir isim çok kitap yazdı bunu mücadelede geçen bir isimin Ardahan'da yaşaması çok önemli. Ardahan yine bir yerlere gelmek için mücadele gösteren insanlara çok ihtiyaç duyuyor.

Ardahan güzel coğrafyasının karşılığını alamıyor. Ardahan güzel ürünlerinin karşılığını alamıyor bütün bunların bir açık oturumlarda konuşmak üzere 19 yıldır bir çaba gösteriyoruz. Bu yılkı konu başlığımızı 'Şark ile Garp' olarak seçtik. Gazze'de yaşananlar bütün dünyanın gözü önünde Batı Doğu'yu suçlayarak şarkı suçlarak bizleri saldırganlıkla barbarlıkla gösteriyor ve bütün dünyayı bize kışkırtmaya çalışıyor ama bizler bu oyunların arkasında kimler var biliyoruz. Güney Afrikalardan tutun Amerika Birleşiklerine kadar birçok insanlar Gazze'deki çocuklar için sokaklara dökülüyor. Dünyada birtakım olumsuzluklar yaşanıyor, dünya halkı uyutulamıyor, uyutulamayacakta. Biz Ardahan'da yaptığımız aydınlığın 'Şark ile Garp' arasında diyerek Dursun Akçam Sanat günlerinde bu sorunları inceleyeceğiz. Ardahan doğasımı tanıtmaya çalışacağız. Dursun Akçam ormanına fidan dikeceğiz. Çıldır Gölümüzü tanıtacağız. Gelen arkadaşlarımızı oturumlarda önemli sorunlarımıza değineceğiz. Hataylı şairimiz Hüseyin Ferhad geliyor. Birçok ödüller aldı. Ankara il derneği başkanımız geliyor, yine birçok Ardahanlı yazar sanatçılar aramızda olacak sinemayı tiyatroyu konuşacağız. Dünyayı konuşacağız birlikte türküler söyleyeceğiz. Umarım 19. Dursun Akçam tanıtım günleri ulusal ve uluslararası alanda Ardahan'ın adını duyuracak güzel coğrafyanın zenginliğini duyuracak."