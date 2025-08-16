Ardahan'da Modern Galericiler Sitesi İnşaatı Hızla İlerliyor - Son Dakika
Ardahan'da Modern Galericiler Sitesi İnşaatı Hızla İlerliyor

16.08.2025 10:54  Güncelleme: 10:57
Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, şehirlerarası otobüs terminaline bitişik olan modern galericiler sitesi inşaatını ziyaret ederek, çalışmaların hızla ilerlediğini açıkladı. Başkan Demir, esnafın yeni yerlerinde kış sezonu başlamadan hizmet vereceğini müjdeledi.

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, şehirlerarası otobüs terminaline bitişik olarak yapımına başlanılan modern galericiler sitesi inşaat alanında bir takım incelemelerde bulundu. Alandaki hummalı çalışmaları yakından takip eden Başkan Demir, kış sezonu başlamadan galerici esnafının yeni yerlerinde hizmet vermeye başlayacaklarının müjdesini verdi.

Ardahan'da genellikle kaldırım üzerleri ve apartmanların altında faaliyet göstererek vatandaşların büyük tepkisini çeken galerici esnafı için harekete geçen Başkan Demir, otogar bölgesine hemen yakın noktada yapımı devam eden modern galericiler sitesi inşaat alanını gezerek, incelemeler yaptı.

Alanı gezerek, çalışmaları yakından izleyen ve işçilerle de bir süre sohbet eden Başkan Faruk Demir, yaptığı açıklamada çalışmaların belirlenen hedef ve plan dahilinde süratle ilerlediğini kaydederek şunları ifade etti:

"Esnaf kardeşlerimizle birlikte ülkemizin en modern galericiler sitesini Ardahan'a kazandırıyoruz. Şehir merkezinde ve apartman altlarında faaliyet gösteren galerilerin tamamen yeni yerlerine taşınacağını ve iki ya da 3 ay içinde şehir içinde tek bir galeri kalmayacağını söyleyebilirim. Artık kaldırım ve yol işgaline son vereceğiz.

Galericiler sitesinin tamamlanmasının ardından da Ardahan'da yol ve kaldırım çalışmalarına hız vereceğiz. Yapacağımız yeni düzenlemelerle hem esnafımız modern bir alana kavuşacak hem de şehir merkezindeki trafik ve görüntü kirliliğini ortadan kaldıracağız." - ARDAHAN

Kaynak: İHA

ardahan, Son Dakika

