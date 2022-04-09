Ardahan'da Polis Haftası dolayısıyla iftar programı - Son Dakika
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Ardahan'da Polis Haftası dolayısıyla iftar programı

09.04.2022 11:54
Ardahan'da Polis Haftası dolayısıyla iftar programı

Ardahan'da Türk Polis Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası kutlamaları dolayısıyla, iftar programı düzenlendi.

Ardahan'da Türk Polis Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası kutlamaları dolayısıyla, iftar programı düzenlendi.

Polis evindeki iftara, Vali Hüseyin Öner, Belediye Başkanı Faruk Demir, Adalet Komisyonu Başkanı Sümeyye Kocaman, AK Parti il Başkanı Kaan Koç, İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal, İl Jandarma Komutanı Ali Naci Aldemir, kurum müdürleri, STK ve siyasi parti temsilcileri, Şehit aileleri, Gaziler ve emniyet mensupları katıldı.

Polisevi'nde düzenlenen iftar programında Emniyet Mensuplarının haftasını kutlayan Vali Hüseyin Öner, protokol üyeleri ve emniyet mensuplarıyla birlikte iftar açtı, ardından günün anısına pasta kesti. - ARDAHAN

Ardahan'da Polis Haftası dolayısıyla iftar programı
Ardahan'da Polis Haftası dolayısıyla iftar programı
Ardahan'da Polis Haftası dolayısıyla iftar programı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Ardahan'da Polis Haftası dolayısıyla iftar programı - Son Dakika


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