Ardahan'da Terzilik Mesleği Tehlikede

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ÖZKAN KARAKAYA

(ARDAHAN) - Ardahan'da yarım asırdan fazla terzilik yapan 76 yaşındaki Cemil Sarıçam, mesleğin artık son yıllarını yaşadığını söyledi. Sarıçam, "Terzilik mesleği ölüyor, her şey pahalı işçi çalıştırsan ödeyemezsin ben çırak iken dört yerde parasız çalıştım. Bundan sonra terzilik mesleği kapanır" dedi.

Ardahan'ın köklü terzilerinden Cemil Sarıçam, uzun yıllara dayanan terzilik deneyimini ve mesleğin karşı karşıya olduğu zorlukları açıkladı. 1959 yılında Ardahan'a gelen ve çeşitli terzilerle çalışarak meslekte kendini geliştiren Sarıçam, 27 yıl boyunca çeşitli terzilerin yanında çalıştıktan sonra kendi işini kurdu. Yıllar süren bu tecrübe, Sarıçam'ın terzilik mesleğine dair kapsamlı bir bilgi birikimi oluşturmasına olanak sağladı.

"Terzilik mesleği ölüyor"

Mesleğin günümüzde büyük bir tehdit altında olduğunu belirten Sarıçam şunları söyledi:

"Ben Ölçek köylüyüm 1959'da geldim Ardahan'a. Birçok terzinin yanında çalıştım, 27 yıl Nurettin Aktaş'ın yanında çalıştım ondan sonra ayrıldım kendi başıma çalıştım. Birkaç tane çırak yetişti, yarım çalışıp doğru istanbula gidiyorlar. Çırak yetişmiyor, geldiği zaman hemen sigorta yapacaksın, maaşını vereceksin biz de yaşlandık yetiştiremiyoruz. Terzilik mesleği ölüyor, her şey pahalı işçi çalıştırsan ödeyemezsin, ben çırak iken dört yerde parasız çalıştım. Bundan sonra terzilik mesleği kapanır."