Ardahan İli Çıldır İlçesi Kültür ve Dayanışma Derneği \'Kaz Gecesi\' düzenledi

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Ardahan İli Çıldır İlçesi Kültür ve Dayanışma Derneği geleneksel 'Kaz Gecesi' bu yıl da geniş katılımla gerçekleşti. Etkinlikte konuşan Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Rozetini hiçbir zaman göğsünden çıkarmayan Cumhuriyet Halk Partili bir belediye başkanı olarak, kimseyi ötekileştirmeden, ayrıştırmadan, birleşerek ve paylaşarak herkese eşit hizmet götürdük. Bizi farklı sebeplerle bölmek, ayrıştırmak isteyenlere karşı birlikte olma, karşı çıkma zamanıdır" dedi.

Bayraklı Havuz Düğün Salonu'nda düzenlenen etkinliğe, Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, CHP Bayraklı İlçe Başkanı Didem Gültekin, siyasi partilerin ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, Ardahan İli Çıldır İlçesi Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Yahya Akçay ile çok sayıda dernek üyesi katıldı.

HERKESE EŞİT HİZMET VURGUSU

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Rozetini göğsünden çıkarmayan Cumhuriyet Halk Partili bir Belediye Başkanı olarak hiç kimseyi dışlamadan, ötekileştirmeden herkese eşit hizmet götürmeyi boynumun borcu bildim. Siyasi ayrıştırmalarla insanları alevi, sünni diye bölen, bunun karşısında siyasal ikballerini garantiye almak için çaba sarf edenlerden hesap sormak lazım. Sofrasındaki ekmeği aynı olan, işiyle, çocuklarıyla, hayatla ilgili derdi tasası aynı olan insanları bu kimlikler üzerinden birbirine düşürmek siyasi alçaklıktır. Bizi farklı sebeplerle bölmek, ayrıştırmak isteyenlere karşı birlikte olma, karşı çıkma zamanıdır" dedi.

"DAYANIŞMAMIZI BÜYÜTECEĞİZ"

Ardahan İli Çıldır İlçesi Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Yahya Akçay, "Birlik ve beraberliğimizi sağlamak ve dayanışmamızı artırmak, kültürümüzü yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak için çalışmalarımızı ileri seviyelere taşımak zorundayız. Her zaman beraber olacağız ve dayanışmamızı büyüteceğiz" diye konuştu.