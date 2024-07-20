Ardahan Kalesi ve Sırrı Atalay Hatıra Ormanı Alanı'na açık otopark yapılıyor - Son Dakika
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Ardahan Kalesi ve Sırrı Atalay Hatıra Ormanı Alanı'na açık otopark yapılıyor

Ardahan Kalesi ve Sırrı Atalay Hatıra Ormanı Alanı\'na açık otopark yapılıyor

Ardahan Belediyesi, Ardahan Kalesi ve Sırrı Atalay Hatıra Ormanı Alanı çevresinde açık otopark yapım çalışmalarına hızla devam ediyor. Başkan Demir, çalışmaları yerinde inceleyerek bölgede araç park sorununa çözüm getireceklerini belirtti.

20.07.2024 10:09  Güncelleme: 10:10
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Ardahan Belediyesi tarafından Ardahan Kalesi ve "Sırrı Atalay Hatıra Ormanı Alanı" çevresinde açık otopark alanı yapılıyor.

Ardahan Belediyesi, Ardahan Kalesi ve "Sırrı Atalay Hatıra Ormanı Alanı" çevresinde açık otopark yapım çalışmalarına hızla devam ediyor. Dolgu çalışmalarının tamamlanmasının ardından, parke taşı serme işlemleri sürdürülüyor.

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, fen işleri ekiplerine yardım ederek çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Demir, yaptığı açıklamada, "Bölgede aydınlatma yapılarak araç park sorununa çözüm getirecek açık otopark çalışmalarımız hızla devam ediyor. Bu çalışmalar tamamlandığında, Ardahan Kalesi ve çevresi daha düzenli ve kullanışlı hale gelecek." dedi. - ARDAHAN

Kaynak: İHA

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