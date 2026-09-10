Ardahan Valisi Yamlı muhtarlarla buluştu, talepler tek tek dinlendi

Ardahan Valisi Ömer Hilmi Yamlı, merkeze bağlı köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek muhtarların talep, öneri ve sorunlarını dinledi.

Toplantıda, muhtarlar mahalle ve köylerinde karşılaştıkları sorunları ve vatandaşlardan gelen taleplerini ileterek, ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde çözüm yolları değerlendirildi.

Vali Yamlı, iletilen sorunların çözümü için ilgili süreçlerin yakından takip edileceğini ifade etti.

Toplantıda konuşan Vali Yamlı, muhtarların vatandaşlarla kamu kurumları arasında önemli bir görev üstlendiğini belirterek, "Muhtarlarımızın sahadan aktardığı talep ve sorunlar bizler için önemli. İlgili kurumlarımız, belediyemiz ve muhtarlarımızla iş birliği içerisinde, Ardahanlı hemşerilerimizin, köylerimizin ve mahallelerimizin ihtiyaçlarını karşılamak, sorunlarına çözüm üretmek için hep birlikte çalışacağız." dedi.

Toplantıya, Belediye Başkanı Faruk Demir, Vali Yardımcısı Mehmet Sert, ilgili kurum müdürleri ile il merkeze bağlı köy ve mahalle muhtarları katıldı.