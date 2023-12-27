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Ardanuç Halk Pazarı'nda Alım Gücü Düşüklüğü ve Pahalılık Şikayetleri - Son Dakika
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Ardanuç Halk Pazarı'nda Alım Gücü Düşüklüğü ve Pahalılık Şikayetleri

Ardanuç Halk Pazarı'nda vatandaşlar alım gücünün düşmesi ve ürünlerin pahalılığından şikayet ederken, pazarcı esnafı da satış yapamadığından yakındı. Çorap satan Adem Koç, işlerin durgun olduğunu ve para olmadığını belirtirken, pazarcı Muharrem Gerdan ise vatandaşın alım gücünün zayıf olması nedeniyle çocukları kaçırıyorlar balon almasın diye dedi.

27.12.2023 - 11:13,  Güncelleme: 11:15
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UĞUR İSTANBULLU

Ardanuç Halk Pazarı'nda çorap satan Adem Koç, " Trabzon'dan geldim Artvin'in Ardanuç ilçesine ve çorap satıyoruz. Maalesef işler durgun, para yok sanırım insanların cebinde. 100 lira 11 çifti ama yine de satış yok" dedi. Pazarcı Muharrem Gerdan ise "Çocuk kıyafetleri ve balon satıyorum. Biz maliyetine satmamıza rağmen, vatandaşın alım gücü zayıf olunca alamıyorlar. Yani çocukları kaçırıyorlar balon almasın diye. Balonun fiyatı 30 lira ve işte o duruma geldik" diye konuştu.

Ardanuç Halk Pazarı'nda vatandaşlar alım gücünün düşmesi ile birlikte ürünlerin pahalılığından, pazarcı esnafı ise satış yapamadığından yakındı.

"VATANDAŞ ÇOCUĞUNU KAÇIRIYOR BALON ALMASIN DİYE"

Hayat pahalılığından yakınan vatandaşlar şu şekilde konuştu:

Çorap satan Adem Koç: "Trabzon'dan geldim Artvin'in Ardanuç ilçesine ve çorap satıyoruz. Maalesef işler durgun, para yok sanırım insanların cebinde. 100 lira 11 çifti ama yine de satış yok."

Pazar müşterisi İzzet Orhan: "Zeytin aldım, kilosu 150 lira ve elimdeki poşet 500 lira."

Pazarcı Muharrem Gerdan: "Çocuk kıyafetleri ve balon satıyorum. İşler durgun, soran çok zamlardan sonra vatandaşa pahalı geliyor. Biz maliyetine satmamıza rağmen, vatandaşın alım gücü zayıf olunca alamıyorlar. Yani çocukları kaçırıyorlar balon almasın diye. Balonun fiyatı 30 lira ve işte o duruma geldik."

"TEREYAĞI 300-350 LİRA OLUNCA VATANDAŞ ARTIK BAKIP GEÇİYOR"

Pazarcı Hatice Aksu: "Mesela geçen sene ıspanak 20 liraydı şimdi olmuş 50 lira ve 50 liradan aşağı satsa arkadaşımı kurtarmıyor ve vatandaşa da 50 lira çok geliyor. Dolayısıyla da vatandaşta alamıyor. Pahalı her şey tabi ki mesela geçen sene kuru fasulyeyi sattık ama bu sene satamıyoruz. Bizde kuru fasulye 150-200 lira arasında, ondan aşağıda olmaz gerçi. 100 liralık fasulyede var ama tabi iyisi 150 liradan aşağı olmaz. Elimizde odun yayık yağı var 300-350 lira ama vatandaşta almakta zorlanıyor tabii ki."

Pazarcı Kamil Koçbaş: "Fasulye, kızılcık marmelatı var ama iş yok. Şu ana kadar siftah yapmadık ve nedenleri belli. İnsanların alım gücü yok ürünler pahalı ve bizde de ucuz bir şey yok doğal olarak satışlarda normal değil."

"İHTİYAÇLARIMI KARŞILAMAK İÇİN PAZARDA SATIŞ YAPIYORUM"

Emekli memur Taştan Altun: "Hala pazarda kendi ihtiyaçlarımı karşılamak için yapmış olduğum peynirleri satmaya çalışıyorum. Satışlar yok, vatandaşın alım gücü kalmayınca ki yılbaşında da ay başında da işler hep aynı."

Pazar müşterisi Mehmet Genç: "Pazara geldik fiyatlar uygun değil, ortam pahalı. Biz de köyde hayvancılık yapıyoruz."

Pazarcı Zekiye Küçük: "İşler fena değil, gerçi yılbaşı yaklaşıyor tabi biraz sıkıntı var ama yapacak bir şeyde yok. Kendimiz üretiyor, kendimiz satıyoruz. Pahalılıktan dolayı da ne yapacağımızı bilemiyoruz. Önceki senelere göre her şey düşük yani önceden bir çuval unu 400-500 liraya alıyorduk şimdi ise 800-1000 lira.  Ortalığı pahalılaştırdılar ve nereye gidiyor bilmiyorum açıkçası."

Ardanuç Halk Pazarı\'nda Alım Gücü Düşüklüğü ve Pahalılık Şikayetleri
Kaynak: ANKA
YORUMLAR

Adem Koç, Ardanuç, Trabzon, Artvin, Çocuk, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ardanuç Halk Pazarı'nda Alım Gücü Düşüklüğü ve Pahalılık Şikayetleri - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ardanuç Halk Pazarı'nda Alım Gücü Düşüklüğü ve Pahalılık Şikayetleri - Son Dakika
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