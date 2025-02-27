Ardanuç'ta Ramazan Öncesi Fiyat Şikayeti

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Haber: Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) -Ramazan ayının başlamasına iki gün kala, Artvin'in Ardanuç ilçesinde yaşayan vatandaşlar, fiyatların yüksekliğinden şikayet etti. Ardanuç'ta 30 yıldır esnaflık yapan Selçuk Babacan, "Eskiden ramazana bir hafta kala bizleri heyecan sarardı, esnafın işleri düzelirdi. Oysa şimdi bakın, piyasada işler yok. Vatandaş aç, parası olmayan vatandaşın sahuru ve iftarı açacak durumu yok" dedi. Bir vatandaş ise "Bu sene ramazanı peynir ekmekle açacağız" şeklinde konuştu.

Artvin'in Ardanuç ilçesinde ramazan ayı öncesinde alışveriş yapan esnaf ve vatandaşlar, fiyatların yüksekliğinden dert yandılar.

Ardanuçlu esnaf Selçuk Babacan, şunları söyledi:

"30 yıllık esnaflık geçmişim var, her geçen yıl bir önceki yılı aratıyor. Ramazanımız geliyor, herkese Allah kolaylık versin çünkü günümüzde şartlarımız çok zor. Emeklinin ve asgari ücretlinin durumu ortada, bu insanlar ramazanı nasıl geçirecek? Şöyle bir hurmamız var, 80 lira, bunu alacak vatandaşın gücü yok. Sebzecilik ve meyvecilik yapıyoruz, en düşük meyvenin kilosu 50 lira. Vatandaş alamıyor. Unun çuvalı bin lira olmuş bir ülkede, meyvenin kilosu 50 lira olduğu yerde yaşamayı nasıl görüyoruz? Söze gelince her şey güllük gülistanlık ama yetkililer 150 bin lira maaş alıyor. Ancak vatandaş aç, hemşehrim vatandaş çok aç. Devlet büyüklerine sesleniyorum, gelin sahaya çıkın. TBMM'de güzel konuşuyorsunuz birbirinize karşı ama vatandaşa bakın. Biz Ankaraya bin kilometre uzaktayız. Esnaf bitik, kredi taksitlerini ödeyemiyoruz, bankalar icra gönderiyor, geçinemiyoruz. Ülke zor durumda."

Babacan, eski ramazan aylarında piyasada hareketlilik yaşandığını dile getirerek, "Eskiden insanlar ramazan için heyecanlanır, bir hafta önceden her şey başlardı. Oysa şimdi insanlar ramazanıı unutmuş, ramazan falan kalmamış. İnsanlarımızın dini duyguları güçlü ama fiyatlar o kadar yüksek ki, insanlar sahurunu ve iftarını açacak durumda değiller" dedi.

"Ramazan için bir hazırlığımız yok"

Pazara alışverişe gelen Talat Karakaya ise "Ramazan için bir hazırlığımız yok, her şey çok pahalı. Limon alıyorum iki tanesi 15 lira her şey ona göre. Önceki yıllara göre çok kötü durumdayız" dedi.

Pazarcı İlgaz Demirel ise "Piyasa pahalı, maaşlar yetersiz. Bugün işler kötü, taksi parası çıkardık. Bir yumurta 10 lira, bir çay 10 lira. Daha bununla geçim olur mu" diye konuştu.

"Eskiden vatandaş 500 lirayla arabayı doldururken, şimdi iki poşet bile alamıyoruz"

Taksici Kurtuluş Tüylü de "Ramazanda insanlar alışveriş yapamıyor. Ramazanın bize yansıması yok, kimse taksi parası bile bulamıyor. Vatandaşın yerine kendimizi koyduğumuzda, vatandaş haklı. Ben kendi açımdan alışveriş yapabiliyorum ama milletle iç içe olduğumuz için herkesin halini görüyoruz. Eskiden vatandaş 500 lirayla arabayı doldururken, şimdi iki poşet bile alamıyoruz" dedi.

Bir başka vatandaş da "Bakın, görün yaptığımız alışverişe fiyatlar tuzlu geliyor, alamıyoruz ki yiyelim. Ramazanı tutacağız ama peynir ekmekle" dedi.

Başka bir vatandaş ise "Hiçbir şey alamadım. Yok ki alayım, para olacak ki alasın. Daha önceleri daha iyiydi. Pazarı gittim dolaştım bir şey almadan geri geldim" diye konuştu.