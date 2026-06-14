Ardanuç'ta Yol ve Tünel Sorunları

(ARTVİN) -Haber: Uğur İSTANBULLU

Artvin'in Ardanuç ilçesinden Erzurum'un Olur ilçesine bağlanacak tünelin 8 yıldır tamamlanmaması ve Ballı ile Zekeriya köyleri arasındaki yolun kötü durumda olması, bölge halkının tepkisine neden oldu. Öğrenci servisi şoförü Olgun Sarıcan, yolun can güvenliğini tehdit ettiğini belirterek, "Ben her gün 14-15 öğrenci taşıyorum. Tüm yetkililere soruyorum; bir tanesi desin çocuğumu sabah saat 06.00'da bu yoldan okula gönderirim" dedi.

Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı Zekeriya köyünden Erzurum'un Olur ilçesine bağlanacak tünelin 8 yıldır tamamlanmaması ve Ballı ile Zekeriya köyleri arasındaki karayolunda herhangi bir çalışma yapılmaması, bölge halkının tepkisini çekiyor. Vatandaşlar, yaşadıkları sorunları ANKA Haber Ajansı'na anlattı.

Ballı ve Zekeriya köyü yolunda öğrenci servisi şoförlüğü yapan Olgun Sarıcan, yıllardır tamamlanmayan tünel, çöken yollar ve heyelan riskine dikkat çekerek yetkililere çağrıda bulundu.

Sarıcan, "Bulunduğumuz yer Artvin-Ardanuç-Ardahan-Gürcistan transit kara yolu. Hemen yanımızda Ballı ve Zekeriya köylerinin yolu var. Ancak bu yol oldukça kötü ve neredeyse kullanılamaz durumda. 2021 yılında tamamlanması gereken yol hala bitirilemedi. Zekeriya köyünde yapımı süren ve Erzurum'un Olur ilçesine bağlanacak tünel de 8 yıldır devam ediyor. Cumhurbaşkanımız bu yol ve tünelin 2025 yılında tamamlanacağını ifade etmişti ancak ortada bir çalışma yok. Yapılan sınırlı çalışmaların da boşa gittiğini görüyoruz" dedi.

Yolda ciddi çökmeler olduğunu belirten Sarıcan, "Karayollarını arıyoruz, gelip sadece uyarı levhası koyup gidiyorlar. Oysa yolun altı tamamen boşalmış durumda. Kış aylarında risk daha da artıyor ve bölgede sık sık heyelan yaşanıyor. Yeni yol yapılmadığı gibi mevcut yol da kullanılamaz hale geldi. Haberlerde 'Artvin-Erzurum yolunda çalışmalar sürüyor' deniliyor ama burada herhangi bir çalışma yok" ifadelerini kullandı.

Yapılan istinat duvarlarının da çöktüğünü söyleyen Sarıcan, "Ödenek yetersizliğinden bahsediliyor. Ancak yapılan duvarlar da çökmüş durumda. Bu yapılar nasıl yapıldı, Karayolları bunları nasıl kabul etti" diye sordu.

"HANGİ YETKİLİ ÇOCUĞUNU BU YOLDAN GÖNDERİR?"

Sarıcan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kışın büyük bir acı yaşandı. O gün birçok siyasetçi, vali ve kaymakam buraya geldi. Ancak acının büyüklüğünden dolayı yolun durumunu dile getiremedik. O tünel ve o yollar yapılmadığından o zaman o arkadaşlarımız çığın altında kaldı. O tünel yapılmış olsaydı çığ felaketinde can vermeyecekti. Ben her gün 14-15 öğrenci taşıyorum. Tüm yetkililere soruyorum; bir tanesi desin çocuğumu sabah saat 06.00'da bu yoldan okula gönderirim."

"DEVLETİN GÜCÜ BUNA MI YETMİYOR?"

Ballı köyünde yaşayan bir vatandaş da bölgede bu yıl hiçbir çalışma yapılmadığını belirterek, "Aşağıdaki tünel kısa sürede tamamlandı ama Olur tüneli neden bitirilemiyor? Yollarımız perişan durumda. Devletin her şeye gücü yetiyor, bu mu kaldı" dedi.

"BU TÜNEL BİTSEYDİ CAN KAYIPLARI OLMAZDI"

Zekeriya köyünden 70 yaşındaki Hasan Erer ise tünelin tamamlanmamasının geçmişte yaşanan acılarla bağlantılı olduğunu savunarak, "Eskiden Köy Hizmetleri bu yollarda çalışırdı. Şimdi yolların hali ortada. Araçlar güçlükle ilerliyor. Eğer tünel tamamlanmış olsaydı, kışın çığ altında kalan gençlerimizi kaybetmezdik" diye konuştu.

Ballı köyünde esnaflık yapan Süleyman Demirci de "Geçen yıl yolun yapılacağı söylendi ama yapılmadı. Tünel 8 yıldır sürüyor ancak ortada bir sonuç yok. Aracım var, her yıl 4 lastik değiştirmek zorunda kalıyorum. Öğrenci servisleri bu yolu her gün kullanıyor, en büyük zorluğu da şoförler yaşıyor" dedi.