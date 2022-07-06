Belediyesi Başkanı Şahiner konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada; "Arefe günü ve Kurban Bayramının 1., 2. ve 3. günü Sungurlulu hemşerilerim ve Sungurlu'da bulunan misafirlerimiz, halk otobüslerimizden ücretsiz yararlanarak bayram ziyaretlerini gerçekleştirebilirler. Tüm hemşerilerime aileleriyle birlikte sağlıklı ve huzurlu bayramlar dilerim" ifadelerini kullandı. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Arefe günü, Sungurlu, Kurban, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Arefe ve bayramda halk otobüsleri ücretsiz - Son Dakika

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