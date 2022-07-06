Arefe ve bayramda halk otobüsleri ücretsiz - Son Dakika
Üye Girişi

Arefe ve bayramda halk otobüsleri ücretsiz

06.07.2022 16:49
Arefe ve bayramda halk otobüsleri ücretsiz

Sungurlu Belediyesi Başkanı Abdulkadir Şahiner, vatandaşların mezarlık ve bayram ziyaretlerini kolaylaştırmak amacıyla Arefe günü ve Kurban Bayramı boyunca toplu taşıma araçlarının bütün vatandaşlara ücretsiz olacağının açıkladı.

Sungurlu Belediyesi Başkanı Abdulkadir Şahiner, vatandaşların mezarlık ve bayram ziyaretlerini kolaylaştırmak amacıyla Arefe günü ve Kurban Bayramı boyunca toplu taşıma araçlarının bütün vatandaşlara ücretsiz olacağının açıkladı.

Belediyesi Başkanı Şahiner konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada; "Arefe günü ve Kurban Bayramının 1., 2. ve 3. günü Sungurlulu hemşerilerim ve Sungurlu'da bulunan misafirlerimiz, halk otobüslerimizden ücretsiz yararlanarak bayram ziyaretlerini gerçekleştirebilirler. Tüm hemşerilerime aileleriyle birlikte sağlıklı ve huzurlu bayramlar dilerim" ifadelerini kullandı. - ÇORUM

YORUMLAR
500
Soruyu doğru bilenler kurbanlığı aldı Soruyu doğru bilenler kurbanlığı aldı Altıeylül kurban bayramına hazır Altıeylül kurban bayramına hazır
Kaynak: İHA

Arefe günü, Sungurlu, Kurban, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Arefe ve bayramda halk otobüsleri ücretsiz - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:36 Reyting alamayan Sevmek Zamanı dizisi 5. bölümüyle final yapıyor
16:33 16 yaşındaki İspanya Prensesi Leonor, ödül gecesinde güzelliğiyle göz kamaştırdı
16:32 Şaşırtan karar! Futbolu bırakacağı düşünülen İbrahimovic imzayı attı
16:27 Tamamen duygusal! Dişilerden ilgi görmeyen erkek hamamböcekleri mutasyona uğruyor ve soyları tükeniyor
16:23 Beşiktaş, Jackson Muleka ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi
16:12 KADES butonuna basılınca ekipler olay gitti! Eşi değil kendi gözaltına alındı
16:10 Konya Şehir Hastanesi'nde tıbbi sekreter, doktoru silahla öldürmüştü! İşte ilk görüntüler...
16:01 "Tuzlu ayran otizm yapıyor" gibi gündem yaratan sözleriyle bilinen Doktor Oytun Erbaş'tan tartışma yaratan sözler: Dışkısı bol olan uzun yaşar
15:44 Manchester United yıldızı Bruno Fernandes, Arda Güler'e videolu mesaj gönderdi: İyi şanslar diliyorum
15:34 Kocaları havai fişek patlatmak istemişti! Kabusu yaşadılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2022 16:55:58. #1.11#
SON DAKİKA: Arefe ve bayramda halk otobüsleri ücretsiz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement