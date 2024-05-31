Arhavi'de İsrail'in saldırılarını protesto etmek için karpuz dilimi dağıtıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Arhavi'de İsrail'in saldırılarını protesto etmek için karpuz dilimi dağıtıldı

Arhavi\'de İsrail\'in saldırılarını protesto etmek için karpuz dilimi dağıtıldı

Artvin'in Arhavi ilçesinde Filistin'in sembolü haline gelen karpuz dilimleri dağıtıldı. Gösteride Filistin'in durumuna dikkat çekenler, İsrail'e karşı savaşma isteğini dile getirdi. Karpuz dilimleri, direnişin sembolü haline gelmiştir.

31.05.2024 14:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Artvin'in Arhavi ilçesinde İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etmek için Filistin'in sembolü haline gelen karpuz dilimi dağıtıldı.

Arhavi tarihi Merkez Camii önünde yapılan gösteride Artvin Çoruh Üniversitesi Öğretim Üyesi ve performans sanatçısı Dr. Kemal Sağlam, vatandaşlara Filistin'in sembolü haline gelen karpuz dilimleri dağıttı. Filistinli çocukların çaresizliği yaşadığını belirten Dr. Sağlam, "Filistin topraklarında büyük bir katliam var. Oradaki Filistinli masum insanlar büyük bir açlık ve sefalet içerisinde ya ölüyorlar ya da bombalanıp yanarak paramparça olup ölüyorlar. Bu durum çok içler acısı. Bu duruma insanlık müdahale etmeli, İsrail'e karşı savaşmalı. Ben İsrail'e karşı savaşmak istiyorum. Oraya gidip orada Gazzeli çocuklarla birlikte savaşıp şehit olmak istiyorum. Beni bırakın ben Gazze'ye gitmek istiyorum" dedi.

Dağıtılan karpuz dilimlerinden alarak İsrail askerlerine tepki gösterdiğini ifade eden Melikşah Yıldırım, "O günkü direnişte insanlar sokaklarda bilinçli olarak daha çok karpuz yemeye başlamıştılar. Bugün de artık bu sembolize edilebilir. Bugün bizler de sokaklarda bu şekilde tüketerek veya dağıtım yaparak insanları bilinçlendirmemiz gerekiyor. Bu konuda biz de elimizden geleni yapmaya çalışacağız inşallah" dedi.

1967 yılındaki savaşın ardından Gazze ve Batı Şeria'da Filistin bayrağı yasaklanarak, bayrağı taşıyanlar ve asanlar tutuklanmaya başladı. Filistinli vatandaşlar da yasaklara boyun eğmeyerek bayrağın renklerini içinde barındıran karpuz dilimlerini taşımaya başladı. Kırmızı, siyah, beyaz ve yeşil renklerin bir arada olduğu karpuz, direnişin sembolü haline geldi. - ARTVİN

Kaynak: İHA

Filistin, Artvin, İsrail, Arhavi, Gazze, Sanat, Yerel, Politika, Son Dakika

Son Dakika Yerel Arhavi'de İsrail'in saldırılarını protesto etmek için karpuz dilimi dağıtıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:55 Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı trafik kazası geçirdi Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı trafik kazası geçirdi
12:32 AK Parti’nin kampı da tasarruf tedbirlerinden nasibini aldı Her odayı 2 vekil paylaşacak AK Parti'nin kampı da tasarruf tedbirlerinden nasibini aldı! Her odayı 2 vekil paylaşacak
11:22 Putin’in nükleer sığınağında gizemli yangın Dağ sarayı küle döndü Putin'in nükleer sığınağında gizemli yangın! Dağ sarayı küle döndü
11:07 Evler boşaltıldı, silahlı güvenlikler ayrıldı FETÖ çiftliğinden gelen görüntüler, Gülen’in kaçırıldığı iddialarını doğruladı Evler boşaltıldı, silahlı güvenlikler ayrıldı! FETÖ çiftliğinden gelen görüntüler, Gülen'in kaçırıldığı iddialarını doğruladı
15:17 Gazze’de yetersiz beslenme ve tıbbi malzeme eksikliği nedeniyle 7 aylık bebek hayatını kaybetti Gazze'de yetersiz beslenme ve tıbbi malzeme eksikliği nedeniyle 7 aylık bebek hayatını kaybetti
14:39 Üvey Kızlarını Yıllarca İstismar Eden Adam Gözaltına Alındı Üvey Kızlarını Yıllarca İstismar Eden Adam Gözaltına Alındı
14:37 Uluslararası Finans Enstitüsü’nden Türkiye analizi: O şart gerçekleşirse 2025’te Türkiye’ye para girişi artacak Uluslararası Finans Enstitüsü'nden Türkiye analizi: O şart gerçekleşirse 2025'te Türkiye'ye para girişi artacak
14:30 Operasyonla gözaltına alınan Aşkım Kapışmak’ın örgütteki rolü ortaya çıktı Operasyonla gözaltına alınan Aşkım Kapışmak'ın örgütteki rolü ortaya çıktı
14:29 Dzeko’dan Mourinho’ya beğeni Dzeko'dan Mourinho'ya beğeni
13:59 Bütün dünya onu konuşuyor Jose Mourinho Avrupa basınında Bütün dünya onu konuşuyor! Jose Mourinho Avrupa basınında
13:52 Usta oyuncu Ahmet Uğurlu, son yolculuğuna uğurlandı Usta oyuncu Ahmet Uğurlu, son yolculuğuna uğurlandı
13:46 Eski HDP’li belediye başkanı başörtüsüyle kılık değiştirerek yurt dışına kaçarken yakalandı Eski HDP'li belediye başkanı başörtüsüyle kılık değiştirerek yurt dışına kaçarken yakalandı
13:22 Hrant Dink davasında yeni gelişme: 8 sanığa 2’şer kez müebbet talebi Hrant Dink davasında yeni gelişme: 8 sanığa 2'şer kez müebbet talebi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2024 16:01:16. #1.12#
SON DAKİKA: Arhavi'de İsrail'in saldırılarını protesto etmek için karpuz dilimi dağıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement