Arhavi'de Madene Karşı Yürüyüş ve Miting - Son Dakika
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Arhavi'de Madene Karşı Yürüyüş ve Miting

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Arhavi'de maden ruhsatlandırılmasına karşı yapılan yürüyüş ve mitingde doğaseverler madene hayır sloganları attı. Arhavi Belediye Başkanı Turgay Ataselim, madene karşı olmadıklarını ancak Arhavi'de maden istemediklerini belirtti.

25.08.2024 00:41  Güncelleme: 01:00
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BUĞUR İSTANBULLU

(ARTVİN) - Arhavi'de Balıklı Köyünden başlayan ve yaklaşık 17 kilometre sonrasında Arhavi merkezde biten maden yürüyüşünde konuşan Belediye Başkanı Turgay Ataselim,"Arhavi halkı burada maden istemiyorsa yapılmayacaktır ve madene karşı değilim ama Arhavi'de madene karşıyız" dedi.

Arhavi'de 9 köy ve Hopa'da 1 köyün maden ruhsatlandırılmasının Cengiz İnşaat'a ihale edilmesi üzerine Pilarget havzasından yaklaşık 8 köyden geçilerek yağmura rağmen 17 kilometrelik yürüyüş gerçekleştirildi. Arhavi meydanında noktalanan yürüyüşün ardından maden mitingi yapıldı. Mitinge Arhavi ve diğer ilçelerden katılan doğaseverler madene hayır sloganları attı. Miting komitesi adına yapılan basın açıklamasında şunlar kaydedildi:

"Köylerimizde tarihte görülmemiş tehlikeyle karşı karşıyayız. Maden şirketi yaşadığımız doğaya saldıracaktır, analarımız atalarımız neden bu köylerde yaşamıştı ormanlık olduğu içi sulak olduğu için. Şimdi ise birkaç kişi para kazansın diye mi... Biz fakirleşmek ve köylerimizden olmak istemiyoruz. Maden şirketi kazanacak ve biz köylerimizi kaybedeceğiz ve bunu kabul etmiyoruz."

Madene karşı olmadığını ancak Arhavi'de maden istemediğini söyleyen Arhavi Belediye Başkanı Turgay Ataselim, "Bize Allah'ın lütfu bu cennet ilçeye kimseyi dokundurtmayız" dedi ve sözlerine şöye devam etti:

"Bu maden konusuna beni ilgilendiren tarafı şahsen Arhavi'dir. Devletimizin yer altı zenginliğini görmesi elbette hakkıdır ancak doğanın kültürün ve bu kadar güzel bir doğanın olduğu ilçe. Bize Allah'ın lütfu bu cennet ilçeye kimseyi dokundurtmayız ve bundan emin olun. Kıymetli kardeşlerim biz birlik ve beraberlik içerisinde olduğumuz müddetçe Arhavi halkının istediği neyse onu kimse aşamaz. Arhavi halkı burada maden istemiyorsa yapılmayacaktır ve madene karşı değilim ama Arhavi'de madene karşıyız, Arhavi'de madene karşıyız. Bizler fındığıyla çayıyla, balıyla burada yem yeşil doğasıyla bu coğrafyanın bekçileriyiz ve bu ihaneti kimse yapmaz ve bundan emin olun. Yapacak biriside çıkarsa belediye başkanı olarak ben buradayım size söz verdim ve sözümün arkasındayım bundan emin olun."

Yürüyüşe katılan ve miting alanında sesini duyurmaya çalışan vatandaşlar da şunları dile getirdi:

"Yaşam alanlarımızı, doğamızı ve tarım alanlarımızı yok edecek maden sahası çalışmalarına dur demek için burada toplanmış bulunmaktayız. Dedemin yıllarca tırnaklarıyla gece gündüz çalıştığı bu tarım alanlarını ve güzel doğamızı hiç kimseye teslim etmemek için toplanmış bulunmaktayız."

"Gençlerimize çocuklarımıza kadınlarımıza teşekkür ediyoruz."

"Arhavi'ye gelinceye kadar yoğun yağmur altında yürüyüş devam etti. Özellikle gençlerimize çocuklarımıza kadınlarımıza üstlerine yağan her damla yağmur kadar teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız sizin varlığınız bizi güçlendiriyor. Evet, bu sesi herkes duysun madene bir kez daha hayır diyoruz. Sevgili Doğa dostları maden faaliyeti dünyanın en kirli faaliyetidir, onu girdiği yerde temiz hava olmaz temiz su olmaz temiz toprak olmaz bunların olmadığı yerde yaşam olmaz. Biz köylerimizi topraklarımızı terk etmeyeceğiz."

Arhavi\'de Madene Karşı Yürüyüş ve Miting
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Arhavi'de Madene Karşı Yürüyüş ve Miting - Son Dakika

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