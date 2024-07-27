Arhavi Kültür Sanat Festivali 50. Yılında Renkli Görüntülere Sahne Oldu

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UĞUR İSTANBULLU

(ARTVİN) - Artvin'in Arhavi ilçesinde bu yıl 50'ncisi düzenlenen Arhavi Kültür Sanat Festivali renkli görüntülere sahne oldu. Arhavi Belediye Başkanı Turgay Ataselim, "Arhavi Kültür ve Sanat Festivali'ni özellikle 50. yıla yakışır şekilde yapıyoruz. Vatandaşlarımız yoğun bir ilgi gösteriyor. Bir bayram havasında Arhavi'de devam ediyoruz" dedi.

Bu yıl 50'ncisi düzenlenen Arhavi Kültür Sanat Festivali kapsamında, hamsili ekmek, laz böreği ve devamında fındık ve mısır ayıklama yarışması, dik hızar odun biçme yarışmaları düzenleniyor gece ise konserler veriliyor.

Festival hakkında açıklama yapan Arhavi Belediye Başkanı Turgay Ataselim şunları söyledi:

"Özellikle yeşilin doğanın ve mavinin bir arada olduğu güzel Arhavi'mize hoş geldiniz. Bu yıl 50'ncisini düzenlediğimiz Uluslararası Arhavi Kültür Sanat Festivali etkinliklerindeyiz. Bugünkü etkinliklerimiz özellikle hamsili ekmek yarışması, laz böreği yarışması ve devamında fındık ayıklama yarışması, mısır ayıklama yarışması ve dik hızar odun biçme yarışması düzenleniyor. Gördüğünüz gibi Arhavi'mizde bir coşku içinde kutlamalarımız yapılıyor. Arhavi Kültür ve Sanat Festivalini özellikle 50. yıla yakışır şekilde yapıyoruz. Vatandaşlarımız yoğun bir ilgi gösteriyor. Bir bayram havasında Arhavi'de devam ediyoruz. Bizler mutluyuz vatandaşlarımız da mutlu güzel bir şekilde festivalimizi inşallah hayırlısıyla tamamlayacağız."