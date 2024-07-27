Arhavi Kültür Sanat Festivali 50. Yılında Renkli Görüntülere Sahne Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Arhavi Kültür Sanat Festivali 50. Yılında Renkli Görüntülere Sahne Oldu

Geniş Video İzle

Arhavi ilçesinde düzenlenen 50. Arhavi Kültür Sanat Festivali, hamsili ekmek yarışması, laz böreği yarışması ve diğer etkinliklerle renkli bir şekilde devam ediyor.

27.07.2024 14:36  Güncelleme: 14:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UĞUR İSTANBULLU

(ARTVİN) - Artvin'in Arhavi ilçesinde bu yıl 50'ncisi düzenlenen Arhavi Kültür Sanat Festivali renkli görüntülere sahne oldu. Arhavi Belediye Başkanı Turgay Ataselim, "Arhavi Kültür ve Sanat Festivali'ni özellikle 50. yıla yakışır şekilde yapıyoruz. Vatandaşlarımız yoğun bir ilgi gösteriyor. Bir bayram havasında Arhavi'de devam ediyoruz" dedi.

Bu yıl 50'ncisi düzenlenen Arhavi Kültür Sanat Festivali kapsamında, hamsili ekmek, laz böreği ve devamında fındık ve mısır ayıklama yarışması, dik hızar odun biçme yarışmaları düzenleniyor gece ise  konserler veriliyor.

Festival hakkında açıklama yapan Arhavi Belediye Başkanı Turgay Ataselim şunları söyledi:

"Özellikle yeşilin doğanın ve mavinin bir arada olduğu güzel Arhavi'mize hoş geldiniz. Bu yıl 50'ncisini düzenlediğimiz Uluslararası Arhavi Kültür Sanat Festivali etkinliklerindeyiz. Bugünkü etkinliklerimiz özellikle hamsili ekmek yarışması, laz böreği yarışması ve devamında fındık ayıklama yarışması, mısır ayıklama yarışması ve dik hızar odun biçme yarışması düzenleniyor. Gördüğünüz gibi Arhavi'mizde bir coşku içinde kutlamalarımız yapılıyor. Arhavi Kültür ve Sanat Festivalini özellikle 50. yıla yakışır şekilde yapıyoruz. Vatandaşlarımız yoğun bir ilgi gösteriyor. Bir bayram havasında Arhavi'de devam ediyoruz. Bizler mutluyuz vatandaşlarımız da mutlu güzel bir şekilde festivalimizi inşallah hayırlısıyla tamamlayacağız."

Kaynak: ANKA

Arhavi, Ekmek, Yerel, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Arhavi Kültür Sanat Festivali 50. Yılında Renkli Görüntülere Sahne Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:48 Ünlü şarkıcı Safiye Soyman’ın oğlu hayatını kaybetti Ünlü şarkıcı Safiye Soyman'ın oğlu hayatını kaybetti
14:41 Özel harekatçıydı şimdi şeyh Tarikatta istismar edilen kadından kan donduran sözler Özel harekatçıydı şimdi şeyh! Tarikatta istismar edilen kadından kan donduran sözler
14:14 İsrail savaş uçakları Gazze’deki sahra hastanesini bombaladı: 31 ölü İsrail savaş uçakları Gazze'deki sahra hastanesini bombaladı: 31 ölü
13:59 İran’da aşırı sıcaklar nedeniyle tüm kamu kurumları tatil edildi İran'da aşırı sıcaklar nedeniyle tüm kamu kurumları tatil edildi
12:51 Olimpiyat açılış töreninde tepki çeken propaganda Avrupalılar da sessiz kalmadı Olimpiyat açılış töreninde tepki çeken propaganda! Avrupalılar da sessiz kalmadı
13:37 Kadir Ezildi’yi yıllar önce terk eden babası ortaya çıktı Hakkındaki yorumlara isyan etti Kadir Ezildi'yi yıllar önce terk eden babası ortaya çıktı! Hakkındaki yorumlara isyan etti
11:44 Gazeteci Hayley Matthews, demans olan annesinin banka hesaplarından 120.000 sterlin çaldığını itiraf etti Gazeteci Hayley Matthews, demans olan annesinin banka hesaplarından 120.000 sterlin çaldığını itiraf etti
11:04 Genç kıza yapılanı duyan mahalleli, şüpheliyi tanınmaz hale getirdi Genç kıza yapılanı duyan mahalleli, şüpheliyi tanınmaz hale getirdi
11:03 Trafikte kayda aldığı görüntüler başını yaktı Ünlü markaya ’’İşten çıkarın’’ çağrısı Trafikte kayda aldığı görüntüler başını yaktı! Ünlü markaya ''İşten çıkarın'' çağrısı
10:57 İsrail, Gazze’de Filistinliler için “güvenli“ ilan ettiği bölgenin derhal boşaltılmasını istedi İsrail, Gazze'de Filistinliler için "güvenli" ilan ettiği bölgenin derhal boşaltılmasını istedi
10:55 Sinema ve dizi oyuncusu Salahsun Hekimoğlu hayatını kaybetti Sinema ve dizi oyuncusu Salahsun Hekimoğlu hayatını kaybetti
10:53 ABD’de bir adam, tren kazasında hayatını kaybeden kişinin kopan bacağını çaldı ABD'de bir adam, tren kazasında hayatını kaybeden kişinin kopan bacağını çaldı
10:48 Bursa’da yollar dereye, merdivenler şelaleye döndü Bursa'da yollar dereye, merdivenler şelaleye döndü
10:36 ABD’de bir genç, çılgın Youtube videosu çekmek için trenleri raydan çıkarıp kazaya sebep oldu ABD'de bir genç, çılgın Youtube videosu çekmek için trenleri raydan çıkarıp kazaya sebep oldu
09:58 Binanın demirbaşını sırtlayıp götürdü Kapıdan içeri girenler neye uğradığını şaşırdı Binanın demirbaşını sırtlayıp götürdü! Kapıdan içeri girenler neye uğradığını şaşırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2024 15:26:29. #1.12#
SON DAKİKA: Arhavi Kültür Sanat Festivali 50. Yılında Renkli Görüntülere Sahne Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement