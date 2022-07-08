Arife günü mezarlıklarda ziyaretçi yoğunluğu - Son Dakika
Üye Girişi

Arife günü mezarlıklarda ziyaretçi yoğunluğu

08.07.2022 16:47
Arife günü mezarlıklarda ziyaretçi yoğunluğu

Sivas'ta Kurban Bayramı arifesinde mezarlıklarda ziyaretçi yoğunluğu yaşandı.

Sivas'ta Kurban Bayramı arifesinde mezarlıklarda ziyaretçi yoğunluğu yaşandı.

Sivas'ta Yukarı Tekke Mezarlığı başta olmak üzere ildeki tüm mezarlıklar, arife zamanı en yoğun günlerinden birini yaşadı. Sabah erken saatlerde başlayan mezarlık ziyareti gün boyu devam etti. Yakınlarının mezarlarını ziyaret etmek için gelen birçok vatandaş, mezar başlarında Kur'an-ı Kerim okuyup, dua etti. Vatandaşlar kabirdeki çiçekleri sulayıp, mezarları temizlemeyi de ihmal etmedi.

Mezarlık ziyaretine gelen vatandaşlardan Celal Çimen, "Bugün arife, hem de Cuma olduğu için mübarek bir gün. Annemizi, babamızı, eşimizi, dostumuzu ziyaret ettik. Allah kabul etsin. Mezarlarımızı temizledik, belediyemiz de temizlemişti. Mezarlıklarda araç yoğunluğu ve insan yoğunluğu fazla. Cuma namazımızı dışarıda kıldık. Allah ibadetlerimizi kabul eylesin" dedi. - SİVAS

YORUMLAR
500
Ulaş'ta bayramlaşma programı düzenlendi Ulaş'ta bayramlaşma programı düzenlendi Suşehri'nde hayvan pazarında Kurban Bayramı yoğunluğu yaşanıyor Suşehri'nde hayvan pazarında Kurban Bayramı yoğunluğu yaşanıyor
Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, Sivas, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Arife günü mezarlıklarda ziyaretçi yoğunluğu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:47 Premier Lig'in durdurulamayan yıldızı Jack Wilshere, 30 yaşında futbolu bıraktı
16:17 Doktor Ekrem Karakaya'yı hastanede öldüren katilin babası: Çocuğumdan çok doktora üzülüyorum
16:13 Şov dünyasının önde gelen ismi Acun Ilıcalı'nın avukat cübbesiyle sözde nikah kıyması tepki çekti! Baro özür bekliyor
16:10 Kalp krizinden korktuğu için 60 kilo veren ambulans şoförü kalp krizi geçirerek öldü
16:05 Galatasaray'dan imzanın yıl dönümünde Fatih Terim paylaşımı: İmparatorumuzun kazandırdıklarıyla gurur duyuyoruz
16:00 Cuma hutbesinde TTB'nin doktorları greve çağırmasına tepki: Oğlun ölecek doktor da dedi ki git grevdeyiz, öldürmez misin sen?
15:53 Akbank'ta yine arıza çıktı! Müşteriler tepki gösterdi, banka özür diledi
15:44 Merve Boluğur'un tuhaf hareketleri bitmek bilmiyor! Yıldız Tilbe'nin bakışları geceye damga vurdu
15:36 9 yıldır şampiyonluk hasreti çeken Fenerbahçe, heykel dikti: İzindeyiz Atam
15:11 Acun Ilıcalı resmen kaptı! Fatih Terim vazgeçemiyordu, Seri şimdi Hull City'de
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2022 16:55:29. #1.13#
SON DAKİKA: Arife günü mezarlıklarda ziyaretçi yoğunluğu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement