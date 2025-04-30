Arkadaşının Aracını İzinsiz Alan Şahıs Kaza Yaptı: 2 Yaralı - Son Dakika
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Yerel

Arkadaşının Aracını İzinsiz Alan Şahıs Kaza Yaptı: 2 Yaralı

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Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, izinsiz olarak arkadaşına ait araçla seyir halindeyken kaza yapan Yılmaz Ç. ve yanında bulunan Emirhan Ö. yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

30.04.2025 00:28  Güncelleme: 00:31
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Arkadaşının aracını izinsiz alıp kaza yaptı: 2 yaralı

BOLU - Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, arkadaşının aracını izinsiz alan şahıs kaza yaptı. Meydana gelen kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza, Mudurnu ilçesi Bolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde arkadaşı Aydın E.'ye ait 67 EL 463 plakalı hafif ticari aracı izinsiz alan Yılmaz Ç., Emirhan Ö. ile birlikte araçla tur atmaya çıktı. İzinsiz aldığı araçla Bolu Caddesi'nden, ilçe merkezi istikametine seyreden sürücü Yılmaz Ç., direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araçla yol kenarında bulunan aydınlatma direğine çarptı. Meydana gelen kazada sürücü Yılmaz Ç. ve yolcu konumunda bulunan Emirhan Ö. yaralandı. Çevredeki vatandaşlar tarafından durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada hafif yaralanan sürücü ve yolcuya ambulans içerisinde ilk müdahalede bulundu. Öte yandan, kazadan sonra olay yerine gelen araç sahibi Aydın E., aracın anahtarlarının kendisinde olduğunu ve Yılmaz Ç.'nin aracını nasıl aldığını bilmediğini söyledi. Kazadan dolayı aksayan trafik, polis ekipleri tarafından kontrollü şekilde sağlanırken, araçtan yola savrulan parçalar belediye ekiplerince temizlendi. Araçta ise büyük çapta maddi hasar oluştu.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Arkadaşının Aracını İzinsiz Alan Şahıs Kaza Yaptı: 2 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Arkadaşının Aracını İzinsiz Alan Şahıs Kaza Yaptı: 2 Yaralı - Son Dakika
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