Hüseyin Demir\'in Kahramanlığı Yaşatılıyor

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Sivas'ta 1978 yılında meydana gelen yangında arkadaşlarını kurtarmak isterken şehit olan İtfaiyeci Hüseyin Demir'in ismi ve kahramanlık dolu hikayesi oluşturulan köşede yaşatılıyor.

1978 yılında Sivas Hükümet Konağı'nda çıkan yangında, arkadaşlarını kurtarmak istediği esnada göçük altında kalarak şehit düşen Hüseyin Demir'in hikayesi, bir araştırma sonucunda tekrar gün yüzüne çıkarıldı. Sivas İtfaiyesinde görevli İtfaiye Çavuşu Hüseyin Yurt, adaşı olan Şehit İtfaiye Eri Hüseyin Demir'in adını yaşatmak için kolları sıvadı. Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun'un da desteğini alan Yurt, dönemin gazete haberleri dahil Demir'in ailesine ve arkadaşlarına ulaştı. Yaklaşık 2.5 aylık süren çalışmanın ardından Yurt, Şehit İtfaiye Eri Demir'in hikayesini oluşturularak tablo haline getirdi. Tablo haline getirilen şehidin adı ve kahramanlık hikayesi İtfaiye Müdürlüğünde oluşturulan köşede yaşatılıyor. Öte yandan Türkiye genelinde şehit düşen 120 itfaiyecinin de fotoğraflarının olduğu tablo görenlerin ilgisini çekiyor.

"Şehitlerimizin unutulmaması gerektiğini düşünüyorum"

İtfaiye Çavuşu Hüseyin Yurt, şehitlerin unutulmaması gerektiğini ifade ederek, "Sivas İtfaiyesinin ilk şehidi Hüseyin Demir. Şehidimizin hikayesini eski personellerden dinlemiştim. Aklıma gelen ilk şey neden şehidimizin adının yaşatılmadığı. Şehitlerimizin unutulmaması gerektiğini düşünüyorum. Bu kapsamda çalışmalarıma ailesiyle iletişine geçerek başladım. Şehidimizin torunu ile iletişime geçtim. Ailesinden şehidimizin fotoğrafını aldım. Dönemin gazete arşivlerine ulaşmaya çalıştım. 11 Temmuz sayılı Anadolu gazetesinde şehidimizin şehit olduğu haberine ulaştım. Yangına dair 5 fotoğraf buldum. Bu şekilde şehidimizin hikayesi oluştu. Mesai arkadaşlarına ulaşmaya çalıştım. Nasıl şehit olduğu konusunda bilgiler topladım ve şehidimizin hikayesini oluşturdum" diye konuştu.

Göçük altında kalarak şehit oldu

Yurt, Şehit İtfaiyeci Hüseyin Demir'in göçük altında kalarak şehit olduğunu söyleyerek, "Şehidimi 1978 yılında Sivas Hükümet Konağı'nın çatı katında bir yangın çıkıyor. Bu yangına müdahale esnasında itfaiye şehidimiz Hüseyin Demir, içeride kalan arkadaşlarını kurtarmak için yangının olduğu bölgeye girdiği sırada göçük altına kalıyor. Dışarıdan su işlenmeye devam ettiği için sıcak suyla haşlanarak maalesef hayatını kaybediyor. Belediye Başkanımız da şehidimizin ismini ailesinin yaşadığı sokağa verecek. Türkiye genelinde şehit olmuş 120 itfaiyecimizin tablosu var. Bu Türkiye'deki bütün itfaiye teşkilatları arasında bir ilk çalışma" dedi. - SİVAS