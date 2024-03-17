Arnavutköy Belediyesi 89 Eserin Açılışını Yaptı

Arnavutköy Belediyesi tarafından vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla hayata geçirilen 89 eserin toplu açılış töreni Hadımköy Meydanı'nda gerçekleştirildi. Programda konuşan Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, "Bu eserlerin her biri, siz değerli vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak, sorunlarına çözüm üretmek ve gelecek nesillere daha güzel bir Arnavutköy bırakmak adına atılmış önemli adımlardır. Bundan sonraki süreçte de kıymetli kardeşim Mustafa Candaroğlu'nun eser siyasetiyle Arnavutköy'e hizmet edeceğinden hiç şüphem yok" dedi.
Arnavutköy Hadımköy Meydanı'nda 89 eserin toplu açılış töreni düzenlendi. Düzenlenen programa Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, AK Parti Arnavutköy Belediye Başkan Adayı Mustafa Candaroğlu, AK Parti İstanbul milletvekilleri Bayram Şenocak ve Şengül Karslı, muhtarlar, dernek ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Açılış töreninin ardından ise iftar programı düzenlendi.
"Eser siyasetiyle Arnavutköy'e hizmet edeceğinden hiç şüphem yok"
Programda konuşan Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, "Bugün burada inşa ettiğimiz meydanların, prestij caddelerin, parkların, aile sağlığı merkezlerinin, Karaburun'da yaptığımız liman ve sahil düzenlemelerinin ve kardeş belediyelerimizde yaptığımız 89 dev eserin açılışını yapmak için bir araya geldik. Bu eserlerin her biri siz değerli vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak, sorunlarına çözüm üretmek ve gelecek nesillere daha güzel bir Arnavutköy bırakmak adına atılmış önemli adımlardır. Bu süreçte bana destek olan herkese teşekkürlerimi iletiyorum. Bundan sonraki süreçte de kıymetli kardeşim Mustafa Candaroğlu'nun eser siyasetiyle Arnavutköy'e hizmet edeceğinden hiç şüphem yok. Bu yolda bana olduğunuz gibi Mustafa kardeşime de destek olacağınızdan hiç şüphem yok" ifadelerini kullandı.
"Arnavutköy'ün her bir köşesine dokundu"
AK Parti Arnavutköy Belediye Başkan Adayı Mustafa Candaroğlu ise, "Belediye Başkanımız Ahmet Haşim Baltacı, görev süresi boyunca Arnavutköy'ün her bir köşesine dokunarak hizmetleriyle adından söz ettiren, Türkiye'nin birçok bölgesinde eserler inşa eden bir başkan oldu. Bugün de açılışını gerçekleştirdiğimiz 89 eser, Sayın Haşim Baltacı'nın gösterdiği kararlılık ve azmin bir yansıması olarak karşımıza çıkıyor. Görev süresince eser siyasetiyle hareket eden, sadece sözde değil, icraatlar ile de varlığını hissettiren Ahmet Haşim Baltacı başkanımıza bir kez daha teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.
Arnavutköy'ün her mahallesinde yapılan eserler kullanıma açıldı
Açılışı yapılan eserler arasında vatandaşlara modern bir yaşam alanı sunan Hadımköy Meydan Kompleksi, Anadolu Mahallesi Meydan Kompleksi, Karaburun'da yapılan sahil düzenlemeleri, balıkçı barınakları, sosyal tesisler ve kardeş belediyelerde yapılan eserler yer aldı. Bunların yanında ailelerin keyifle vakit geçirebileceği farklı özelliklere sahip 39 park, 4-6 yaş arası çocuklar için 7 adet Kur'an kursu, vatandaşların sağlık hizmetlerine daha hızlı ulaşabilmesi için 7 mahallede aile sağlığı merkezi, Arnavutköy'ün birçok mahallesinde prestij cadde ve meydan düzenlemesi, yaklaşık 20 kilometrelik bisiklet yolunun da açılışı gerçekleştirildi. - İSTANBUL
Son Dakika › Yerel › Arnavutköy Belediyesi 89 Eserin Açılışını Yaptı - Son Dakika
31 Mart yerel seçimleri öncesi Malatya'da yoğun katılımla gerçekleşen mitinge katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının sonlarına doğru kendisine bir şeyler anlatmak isteyen bir kadına kızdı. Erdoğan, ne dediği tam olarak anlaşılmayan kadına "Ya tamam ver ver, oradaki kardeşlerimize ver. Onlar benim memurlarım ver. Şu anda görüyorsunuz bak burada işimiz var" dedi.
Muş'un Varto ilçesinde Avrupa Birliği destekli olarak düzenlenen voleybol turnuvası devam ediyor. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanları, İlçe Emniyet Müdürlüğü takımını 3-0 mağlup etti. Turnuva sonunda finale kalan takıma kupasını Varto Kaymakamı Musa Ayyıldız verecek.
AK Parti'den yeniden aday gösterilen Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, yeni dönemde gerçekleştireceği projeleri tanıttı. Özdemir, Kale Çevresi Yenileme ve Koruma, Dışarı Cami Otopark ve Peyzaj, Efendibey Sosyal Konut ve Nar Sosyal Konut projeleri hakkında bilgi verdi. Pandemi ve deprem gibi zorlu süreçlere rağmen belediyenin başarılı çalışmalarını vurgulayan Özdemir, önümüzdeki 5 yıl için yeniden aday olduğunu belirtti.
CHP'nin Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Özlem Çerçioğlu'nun, seçim vaatleri ve çalışmaları hakkında bilgilerin yer aldığı pankartları YSK'nın kararıyla kaldırıldı. AK Parti tarafından İlçe Seçim Kurulu'na verilen şikayet dilekçesinde "Her ne kadar herhangi bir siyasi partinin amblemine yer verilmediği tespit edilmiş ise de, söz konusu afişlerin siyasi propaganda içerdiği anlaşılmaktadır" ifadeleri yer aldı.
Yeni yapılan bir seçim anketine göre, İstanbul'daki yerel seçimlerde kimin önde olduğu merak konusu oldu. Optimar Araştırma'nın anketine göre, Murat Kurum ve Ekrem İmamoğlu arasındaki rekabet devam ederken, Yeniden Refah Partisi'nin adayı Mehmet Altınöz'ün yüzde 10'a yakın bir oy alması dikkat çekti. Ankete göre, Murat Kurum'a oy vereceğini belirtenlerin oranı yüzde 41.7, Ekrem İmamoğlu diyenlerin oranı ise yüzde 41 oldu.
İran'da kadın ve erkeklerin birlikte katıldığı partiler yasak olsa da ahlak polisinin gözetiminden uzaktaki yerlerde yapılmaya devam ediyor. Kadın DJ'ler, kalabalıkları dansa kaldıran ritimleriyle tabuları yıkarken kültürel kalıpları da bozuyorlar. İran'da son yıllarda değişim isteyen kadın hareketlerine bağlı hisseden DJ'ler, yeraltı müzik sahnesinde başarıyla yer alıyorlar.
Sizin düşünceleriniz neler ?