Arnavutköy Belediyesi Uzay ve Havacılık Temalı Oyun Tasarım Yarışması Başladı

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Arnavutköy Belediyesi tarafından düzenlenen her sene düzenli olarak tekrarlanan oyun tasarım yarışması bu senede başladı. 75 oyun geliştiricisinin katıldığı yarışmada bu senenin konusu uzay ve havacılık oldu.

Arnavutköy Belediyesi tarafından her sene düzenli olarak tekrarlanan oyun tasarım yarışması bu senede başladı. Tasarım yarışmasının bu yılki konusu uzay ve havacılık oldu. Yarışmaya katılan öğrenciler, kendilerine verilen 3 günlük süre içerisinde uzay ve havacılık temasıyla ilgili oyunlar tasarlayacak ve juri üyelerine sunacak. Arnavutköy Bilişim Akademisi'nde aldıkları eğitimler sayesinde genç oyun geliştiricileri, bu yarışmada yeteneklerini sergileme fırsatı bulacaklar. Yarışmada dereceye giren takımlar, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Arnavutköy Belediyesi Şehir Parkı'nda düzenlenecek Mehmet Erdem konseri ve kutlama programında, Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu'nun elinden altın ödüllerini alacak. Bu ödüller, dereceye göre Tam, Yarım ve Çeyrek altın olarak takdim edilecek.Arnavutköy Belediyesi tarafından yakın zamanda tamamlanacak olan Bilim Merkezi ve 2020 yılında hizmet vermeye başlayan Bilişim Akademisi'nde verilen eğitim programlarıyla bölgedeki gençlerin teknoloji ve bilim alanındaki yetkinliklerini daha da ileriye taşımayı hedefliyor.

"Oyunları bir haftalık kampımızda geliştirecekler"

Düzenlenen başlangıç programında konuşan Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, "Öncelikle biz Arnavutköy Belediyesi olarak dijital oyun geliştirme yarışmalarımızın 3'üncüsünü düzenliyoruz. Gençlerimiz her yıl İstanbul 'un bir çok ilçesinden akın akın geliyorlar. Gençler planladıkları oyunları bir hafta boyunca bu kampımızda yazılım ve donanım olarak daha da geliştiriyorlar. Daha sonra ödül alan sıralamaya giren gençlerimize burada taktimlerini yapıyoruz. Ülkemizin, devletimizin uzay çalışmalarına destek amaçlı bizde bu senede konsept olarak uzay konsepti belirledik" Şeklinde konuştu.

"Türk astronotunu konu alan bir oyun planlıyoruz"

yarışmaya katılan öğrencilerden Ahmet Alparslan, "Ben ekip kaptanıyım, 3 yıldır yarışmaya dahil oluyoruz, belediyemiz sağ olsun böyle bir güzel hizmet vermiş. Konu güzel güncel bir konu uzay teması, ülkemizce de yavaş yavaş ilerlemeye başladığımız bir konu. Bizde Türk astronotunu konu alan macera oyunu yapmayı planlıyoruz" İfadelerini kullandı. - İSTANBUL