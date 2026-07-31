Arnavutköy Belediyesi Yaz Okulu’nda çocuklar, doğayı keşfederek öğrenme anlayışı kazanıyor - Son Dakika
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Arnavutköy Belediyesi Yaz Okulu’nda çocuklar, doğayı keşfederek öğrenme anlayışı kazanıyor

Arnavutköy Belediyesi Yaz Okulu’nda çocuklar, doğayı keşfederek öğrenme anlayışı kazanıyor
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Arnavutköy Belediyesince düzenlenen ARNA ÇOCUK Yaz Okulu’nda çocuklar, doğayı keşfederek öğrenme anlayışıyla hazırlanan etkinliğe katıldı.

Arnavutköy Belediyesince düzenlenen ARNA ÇOCUK Yaz Okulu'nda çocuklar, doğayı keşfederek öğrenme anlayışıyla hazırlanan etkinliğe katıldı.

Arnavutköy Belediyesi, çocukların yaz tatilini verimli, eğitici ve eğlenceli etkinliklerle değerlendirmesi amacıyla sürdürdüğü ARNAÇOCUK Yaz Okulu programlarına devam ediyor. Merkez, Vadipark ve Anadolu ARNAÇOCUK şubelerinde eğitim alan öğrenciler, Vaneda Durusu Akademi'de düzenlenen "Orman Kulübü" etkinliğinde doğayla iç içe vakit geçirdi. Doğayı keşfederek öğrenme anlayışıyla hazırlanan etkinlikte çocuklar, doğal malzemelerle doğa çemberi oluşturma, doğada barınak yapımı, kitap okuma atölyesi, kuş yemliği hazırlama ve fidan dağıtımı gibi birçok eğitici faaliyete katıldı. Açık havada gerçekleştirilen etkinliklerle öğrenciler hem doğayı yakından tanıma fırsatı buldu hem de çevre bilinci kazandı.

Etkinlik, çocukların doğayla buluşmasına katkı sunuyor

Program kapsamında düzenlenen Kiraz Şenliği ile çocuklar dalından kiraz toplama deneyimi yaşarken, su tabancası oyunları, çuval yarışı, yakan top, palyaço gösterileri, yüz boyama etkinlikleri ve çeşitli bahçe oyunlarıyla yazın tadını doyasıya çıkardı. Gün boyunca devam eden etkinlikler, çocukların hem sosyalleşmesine hem de doğayla güçlü bir bağ kurmasına katkı sağladı. Etkinlik, tamamen yerli ayakkabı üretimi yapan ve Milli Savunma Bakanlığına onaylı tedarikçi olarak faaliyet gösteren Vaneda'nın sosyal sorumluluk desteğiyle gerçekleştirildi. Çocukların doğayla buluşmasına katkı sunan etkinlik kapsamında öğrenciler, hem eğlenerek öğrenme fırsatı yakaladı hem de doğa sevgisini pekiştiren unutulmaz deneyimler yaşadı. Arnavutköy Belediyesi, ARNAÇOCUK çatısı altında yürüttüğü eğitim faaliyetlerini yalnızca sınıf ortamıyla sınırlı tutmayarak, çocukların keşfederek öğrenmelerini destekleyen uygulamalarla zenginleştirmeyi sürdürüyor. Yaz Okulu kapsamında gerçekleştirilen etkinliklerle öğrencilerin fiziksel, sosyal ve zihinsel gelişimlerine katkı sağlanırken, doğa sevgisi ve çevre bilincinin küçük yaşlarda kazandırılması hedefleniyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Arnavutköy Belediyesi Yaz Okulu’nda çocuklar, doğayı keşfederek öğrenme anlayışı kazanıyor - Son Dakika

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