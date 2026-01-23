Sömestır çoşkusu Arnavutköy'de başladı: Arnavutköy Çocuk Festivali 4 gün sürecek - Son Dakika
Sömestır çoşkusu Arnavutköy'de başladı: Arnavutköy Çocuk Festivali 4 gün sürecek

Sömestır çoşkusu Arnavutköy\'de başladı: Arnavutköy Çocuk Festivali 4 gün sürecek
23.01.2026 09:43  Güncelleme: 10:05
Arnavutköy Belediyesi tarafından düzenlenen çocuk festivali, sömestır tatiline özel etkinliklerle dolu zengin bir programa sahip. 22 Ocak'ta başlayan festival, 25 Ocak'a kadar Nuri Pakdil Kültür ve Sanat Merkezi'nde devam edecek.

Arnavutköy Belediyesi tarafından sömestır tatiline özel olarak düzenlenen Arnavutköy Çocuk Festivali başladı. Dört gün sürecek festival, Nuri Pakdil Kültür ve Sanat Merkezi'nde çocukları tiyatrodan sahne gösterilerine, masal dinletilerinden oyun alanlarına uzanan zengin bir programla buluşturuyor.

Arnavutköy Belediyesi tarafından çocuklara yönelik sosyal ve kültürel etkinlikler kapsamında düzenlenen Arnavutköy Çocuk Festivali, 22 Ocak itibarıyla Nuri Pakdil Kültür ve Sanat Merkezi'nde başladı. Festivalin ilk gününde alana gelen çocuklar ve aileler, salon programları ve ortak alanlarda düzenlenen etkinliklere yoğun ilgi gösterdi. Gün boyunca süren etkinliklerde festival alanında hareketli ve neşeli bir atmosfer oluştu. Dört gün boyunca devam edecek festival programında; Karagöz ve Hacivat gölge oyunu, çocuk tiyatroları, masal dinletileri, çocuk konserleri, sahne yarışmaları ve film gösterimleri yer alıyor. Bubble Show, müzikli sahne performansları ve interaktif gösteriler, çocukların en çok ilgi gösterdiği etkinlikler arasında yer aldı. Salonlarda ve ortak alanlarda gerçekleşen gösteriler, farklı yaş gruplarından çocuklara hitap ediyor.

Sahne gösterileri ve etkileşimli etkinlikler

Festival kapsamında düzenlenen sahne gösterileri, halk oyunları ve geleneksel performanslarla çocukların etkinliklere aktif katılımı sağlanıyor. Masal dinletileri ve tiyatro oyunlarıyla çocukların hayal dünyası desteklenirken, sahne yarışmaları ve müzikli etkinliklerle eğlenceli anlar yaşanıyor. Etkinlikler boyunca çocuklar hem izleyici hem de katılımcı olarak programın bir parçası oluyor.

Sömestır tatilinde güvenli ve nitelikli bir alternatif

Her gün 11.00-19.00 saatleri arasında ücretsiz olarak gerçekleştirilen Arnavutköy Çocuk Festivali, sömestır tatilinde çocuklar için güvenli, eğlenceli ve öğretici bir buluşma alanı sunuyor. Aileler çocuklarıyla birlikte festival alanında vakit geçirirken, etkinlikler tatil dönemine kültürel ve sanatsal bir renk katıyor. Arnavutköy Çocuk Festivali, zengin içeriği ve renkli etkinlikleriyle 25 Ocak'a kadar Nuri Pakdil Kültür ve Sanat Merkezi'nde devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

