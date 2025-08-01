Arnavutköy\'de 10. Geleneksel Yağlı Güreşler Heyecanı

Arnavutköy bu hafta sonu ata sporunun en heyecanlı buluşmasına ev sahipliği yapacak. Türkiye'nin dört bir yanından gelen usta pehlivanlar, İstanbul'un Kırkpınar'ı olarak nitelendirilen 10. Geleneksel Arnavutköy Yağlı Güreşleri'nde altın kemer için kol bağlayacak.

Arnavutköy Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen ve bu yıl 10.'su düzenlenecek olan Arnavutköy Yağlı Güreşleri, İstanbul'un Kırkpınar'ı olarak hafızalarda yer edinmeye devam ediyor. Her yıl artan ilgiyle gerçekleştirilen organizasyon, ata sporunu yaşatmanın yanı sıra Arnavutköy'ü güreşin önemli merkezlerinden biri haline getiriyor. Cumartesi günü Arnavutköy Şehir Parkı'nda düzenlenecek güreşlerde, Türkiye'nin dört bir yanından gelen başpehlivanlar aynı er meydanında buluşacak.

Geçtiğimiz yıl büyük bir heyecana sahne olan müsabakalarda altın kemeri kazanan isim Mustafa Taş olmuştu. Bu yıl ise başpehlivanlık için Orhan Okulu, Feyzullah Aktürk, İsmail Balaban, Yusuf Can Zeybek, İsmail Koç, Cengizhan Şimşek ve Fatih Atlı gibi güreş camiasının önde gelen isimleri kol bağlayacak. Heyecan dolu mücadelelerin ardından başpehlivan unvanını kazanan isim, altın kemerin yanı sıra para ödülünün de sahibi olacak. Güreşlerde ayrıca geleneksel ağalık mücadelesi de gerçekleşecek. Diğer kategorilerde dereceye giren pehlivanlara da madalyaları takdim edilecek.

"Ata sporumuzu yaşatmak, bizim için bir gurur vesilesidir"

Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, organizasyona ilişkin yaptığı açıklamada, "Ata sporumuzu yaşatmak, genç nesillere aktarmak ve Arnavutköy'ü bu mirasın merkezlerinden biri haline getirmek bizim için bir gurur vesilesidir" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL