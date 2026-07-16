Arnavutköy\'de 15 Temmuz\'un 10. yılı coşkuyla anıldı

Arnavutköy'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10'uncu yılı dolayısıyla düzenlenen programda konuşan Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla milyonlar hiç düşünmeden meydanlara çıktı. O gece tek düşündüğümüz vatanımız, bayrağımız ve evlatlarımızın geleceğiydi" dedi.

Arnavutköy Belediyesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10'uncu yılı dolayısıyla yürüyüş korteji ve bisiklet turu düzenlendi. Arnavutköy Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde başlayan yürüyüş, 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'nda son buldu. Meydanda ayrıca Mustafa Yıldızdoğan konseri de düzenlendi. Ayrıca, Arnavutköy'de başlayıp, 15 Temmuz şehidi Ömer Halis Demir'in memleketinde sona eren bisiklet turunun sporcuları da Arnavutköy'e geri döndü. Türkiye'nin farklı illeri ile kardeş ülkelerden gelen 35'in üzerinde profesyonel bisiklet sporcusu, yaklaşık bin 70 kilometrelik parkuru tamamlayarak, geçtikleri şehirlerden topladıkları vatan topraklarını şehidin kabri başına bıraktılar. Öte yandan meydanda düzenlenen programa, İstanbul Vali Yardımcısı ve Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu, Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, eski Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Program kapsamında vatandaşlar Türk bayraklarıyla yürüyüş kortejine katıldı.

"Milyonlar hiç düşünmeden meydanlara çıktı"

Programda konuşan Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, 15 Temmuz gecesinin yalnızca bir darbe girişimi olmadığını belirterek, "15 Temmuz 2016 gecesi sadece bir darbe girişimi yaşanmadı. O gece milletimizin iradesine, devletimize, demokrasimize, bayrağımıza ve bağımsızlığımıza yönelik alçakça bir ihanet girişimi gerçekleştirildi. Aziz milletimizin vatan sevgisini ve cesaretini hesap edemediler. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla milyonlar hiç düşünmeden meydanlara çıktı. O gece tek düşündüğümüz vatanımız, bayrağımız ve evlatlarımızın geleceğiydi. Milletimiz tankların önünde durdu, kurşunlara rağmen geri adım atmadı" dedi.

"Bugün aynı şey yaşansa canla başla mücadele ederim"

Etkinliğe katılan vatandaşlardan Birol Tuna ise, "Çok şükür düşmanı bertaraf ederek Türkiye'mizi, milletimizi ve cumhuriyetimizi ayakta tuttuk. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Bugün yine olsa yine gideriz. Vatanımız için her şeyi yapmaya hazırız" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlardan Erdal Emir de, 15 Temmuz gecesi çalıştığı için meydanlarda olamadığını belirterek, "Bugün aynı şey yaşansa canla başla mücadele ederim. Vatanımız için elimizden geleni yaparız" diye konuştu.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı dolayısıyla düzenlenen program, konser ve çeşitli anma etkinliklerinin ardından sona erdi. - İSTANBUL