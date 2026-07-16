Arnavutköy'de 15 Temmuz'un 10. yılı coşkuyla anıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Arnavutköy'de 15 Temmuz'un 10. yılı coşkuyla anıldı

Arnavutköy\'de 15 Temmuz\'un 10. yılı coşkuyla anıldı
16.07.2026 00:08  Güncelleme: 00:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Arnavutköy'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı dolayısıyla yürüyüş ve bisiklet turu düzenlendi. Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısıyla milyonların meydanlara çıktığını belirtti. Programa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Arnavutköy'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10'uncu yılı dolayısıyla düzenlenen programda konuşan Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla milyonlar hiç düşünmeden meydanlara çıktı. O gece tek düşündüğümüz vatanımız, bayrağımız ve evlatlarımızın geleceğiydi" dedi.

Arnavutköy Belediyesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10'uncu yılı dolayısıyla yürüyüş korteji ve bisiklet turu düzenlendi. Arnavutköy Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde başlayan yürüyüş, 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'nda son buldu. Meydanda ayrıca Mustafa Yıldızdoğan konseri de düzenlendi. Ayrıca, Arnavutköy'de başlayıp, 15 Temmuz şehidi Ömer Halis Demir'in memleketinde sona eren bisiklet turunun sporcuları da Arnavutköy'e geri döndü. Türkiye'nin farklı illeri ile kardeş ülkelerden gelen 35'in üzerinde profesyonel bisiklet sporcusu, yaklaşık bin 70 kilometrelik parkuru tamamlayarak, geçtikleri şehirlerden topladıkları vatan topraklarını şehidin kabri başına bıraktılar. Öte yandan meydanda düzenlenen programa, İstanbul Vali Yardımcısı ve Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu, Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, eski Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Program kapsamında vatandaşlar Türk bayraklarıyla yürüyüş kortejine katıldı.

"Milyonlar hiç düşünmeden meydanlara çıktı"

Programda konuşan Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, 15 Temmuz gecesinin yalnızca bir darbe girişimi olmadığını belirterek, "15 Temmuz 2016 gecesi sadece bir darbe girişimi yaşanmadı. O gece milletimizin iradesine, devletimize, demokrasimize, bayrağımıza ve bağımsızlığımıza yönelik alçakça bir ihanet girişimi gerçekleştirildi. Aziz milletimizin vatan sevgisini ve cesaretini hesap edemediler. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla milyonlar hiç düşünmeden meydanlara çıktı. O gece tek düşündüğümüz vatanımız, bayrağımız ve evlatlarımızın geleceğiydi. Milletimiz tankların önünde durdu, kurşunlara rağmen geri adım atmadı" dedi.

"Bugün aynı şey yaşansa canla başla mücadele ederim"

Etkinliğe katılan vatandaşlardan Birol Tuna ise, "Çok şükür düşmanı bertaraf ederek Türkiye'mizi, milletimizi ve cumhuriyetimizi ayakta tuttuk. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Bugün yine olsa yine gideriz. Vatanımız için her şeyi yapmaya hazırız" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlardan Erdal Emir de, 15 Temmuz gecesi çalıştığı için meydanlarda olamadığını belirterek, "Bugün aynı şey yaşansa canla başla mücadele ederim. Vatanımız için elimizden geleni yaparız" diye konuştu.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı dolayısıyla düzenlenen program, konser ve çeşitli anma etkinliklerinin ardından sona erdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Mustafa Candaroğlu, Yerel Haberler, Demokrasi, 15 Temmuz, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Arnavutköy'de 15 Temmuz'un 10. yılı coşkuyla anıldı - Son Dakika

Yalova’da pet şişe içerisinde bulundu Değeri tam 5 milyon dolar Yalova'da pet şişe içerisinde bulundu! Değeri tam 5 milyon dolar
Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner tutuklandı Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner tutuklandı
İşte Haluk Levent’in ilk ifadesi: Yolsuzluk değil, usulsüzlük yaptım İşte Haluk Levent'in ilk ifadesi: Yolsuzluk değil, usulsüzlük yaptım
İrade de bizim zafer de İstikbale yön veren gecenin 10. yılı İrade de bizim zafer de! İstikbale yön veren gecenin 10. yılı
Hasretle çıktıkları yol felaketle sonuçlandı: 3 ölü, 1 yaralı Hasretle çıktıkları yol felaketle sonuçlandı: 3 ölü, 1 yaralı
Haluk Levent’in de aralarında bulunduğu 23 şüpheli adliyeye sevk edildi Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu 23 şüpheli adliyeye sevk edildi
Pikniğe gidip dayak yediler: Yumruklar, sopalar havada uçuştu Pikniğe gidip dayak yediler: Yumruklar, sopalar havada uçuştu!

00:03
902’de inanılmaz son Arjantin geriden gelip İngiltere’yi devirerek finale çıktı
90+2'de inanılmaz son! Arjantin geriden gelip İngiltere'yi devirerek finale çıktı
00:01
Göynük Kanyonu’nda kopan kaya parçası ziyaretçilerin üzerine düştü: Çok sayıda yaralı var
Göynük Kanyonu’nda kopan kaya parçası ziyaretçilerin üzerine düştü: Çok sayıda yaralı var
23:38
Selim İmamoğlu’ndan ’yat tatili’ iddialarına ilişkin açıklama: Ben çayı limonla değil, sade ve şekersiz içerim
Selim İmamoğlu'ndan 'yat tatili' iddialarına ilişkin açıklama: Ben çayı limonla değil, sade ve şekersiz içerim
22:57
Galatasaray’da Icardi ile yollar ayrıldı
Galatasaray'da Icardi ile yollar ayrıldı
21:31
Haluk Levent, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Haluk Levent, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
20:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sinsi FETÖ şebekesiyle mücadelede rehavete kapılmayacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sinsi FETÖ şebekesiyle mücadelede rehavete kapılmayacağız
19:32
Ahbap soruşturmasında Sevda Kurt’un ifadesi: Haluk Levent 90 milyon lira dolandırdı
Ahbap soruşturmasında Sevda Kurt'un ifadesi: Haluk Levent 90 milyon lira dolandırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2026 01:45:01. #7.12#
SON DAKİKA: Arnavutköy'de 15 Temmuz'un 10. yılı coşkuyla anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.