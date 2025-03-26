Arnavutköy'de 294 Çocuğa Bayramlık Kıyafet Hediye Edildi - Son Dakika
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Arnavutköy'de 294 Çocuğa Bayramlık Kıyafet Hediye Edildi

Arnavutköy\'de 294 Çocuğa Bayramlık Kıyafet Hediye Edildi

Arnavutköy'de bayram öncesi düzenlenen etkinlikte 294 çocuğa bayramlık kıyafet ve ayakkabı hediye edildi. Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, bayramların önemine vurgu yaptı.

26.03.2025 12:19  Güncelleme: 12:25
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Arnavutköy'de bayram öncesi 294 çocuğa bayramlık kıyafet hediye edildi. Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu'nun katılımıyla gerçekleşen programda, çocukların mutluluğu bayram sevincine dönüştü.

Bayramların ruhunu yaşatan, birlik ve beraberlik duygusunu güçlendiren anlamlı bir buluşma Arnavutköy'de gerçekleşti. Nuri Pakdil Kültür Merkezi'ndeki etkinlikte, Arnavutköy Belediyesi'nce ilçede yaşayan 294 çocuğa bayramlık kıyafet ulaştırıldı. Arnavutköy Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nün organizasyonuyla, Arnavutköy Gıda Bankacılığı Derneği öncülüğünde ve LC Waikiki ile Forelli Ayakkabı'nın destekleriyle hazırlanan bayramlıklar, çocuklara bayram sevinci yaşattı.

"Gönül yapmadan şehir inşa edilmez"

Programda konuşan Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, bayramların en çok çocuklar için anlam taşıdığına vurgu yaparak, "Yeni bir ayakkabı, tertemiz bir elbise ve sımsıcak bir tebessüm. Biz bugün tam da bu tebessüm için buradayız" ifadelerini kullandı. Yardım çalışmalarının yalnızca ihtiyaçları karşılamakla kalmadığını, aynı zamanda gönül bağlarını güçlendirdiğini belirten Başkan Candaroğlu, yetim ve öksüz çocukların toplumun emaneti olduğunu ifade etti. Konuşmasında sosyal belediyeciliğin sadece altyapı projeleriyle sınırlı olmadığını hatırlatan Başkan Candaroğlu, "Arnavutköy'de yalnızca yollar yapmıyor, parklar inşa etmiyoruz aynı zamanda gönül yapmaya gayret ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Bayramlıklar Mustafa Başkan'dan, sevinç çocuklardan

Başkan Candaroğlu daha sonra temsili olarak sahneye çıkan 20 çocuğa kıyafet poşetlerini verdi. Diğer kıyafetler, program sonunda ailelere ulaştırıldı. Etkinlikte bayramlık kıyafetlerin yanı sıra ayakkabı desteği de sağlandı. Program, fotoğraf çekimleriyle tamamlandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Arnavutköy'de 294 Çocuğa Bayramlık Kıyafet Hediye Edildi - Son Dakika

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