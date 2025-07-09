Arnavutköy'de 9. Ömer Halisdemir Bisiklet Turu başladı - Son Dakika
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Arnavutköy'de 9. Ömer Halisdemir Bisiklet Turu başladı

Arnavutköy\'de 9. Ömer Halisdemir Bisiklet Turu başladı
09.07.2025 14:24  Güncelleme: 14:28
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15 Temmuz hain darbe girişiminin simge isimlerinden Şehit Ömer Halisdemir anısına düzenlenen bisiklet turunun bu yıl 9'uncusu Arnavutköy'de başladı.

15 Temmuz hain darbe girişiminin simge isimlerinden Şehit Ömer Halisdemir anısına düzenlenen bisiklet turunun bu yıl 9'uncusu Arnavutköy'de başladı. Türkiye'nin dört bir yanından gelen bisikletli sporcular, Arnavutköy 15 Temmuz Şehitler Meydanı'ndan Niğde Bor'a gitmek üzere pedal çevirmeye başladı.

Arnavutköy Belediyesi tarafından Şehit Ömer Halisdemir anısına Bisiklet Turu düzenlendi. 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'ndan başlayan etkinlikte yaklaşık 30 bisikletçi yer aldı. Sporcular, 15 Temmuz günü Ömer Halisdemir'in kabri başına ulaşmayı hedefliyor. Yolculukları boyunca çeşitli illerde şehitlikleri ziyaret edecek olan sporcular, bu şehirlerin şehitliklerinden aldıkları toprakları da Halisdemir'in kabrine bırakacak. Turun startı Arnavutköy 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda gerçekleştirildi. Başlangıç anı dron kamerasıyla havadan görüntülenirken, sporcuların meydandan çıkışı coşkulu görüntülere sahne oldu. Programa Arnavutköy protokolü ve vatandaşlar da katılarak sporculara destek verdi. Etkinlikle, milli birlik ve beraberlik ruhunun diri tutulması ve 15 Temmuz şehitlerinin hatırasının yaşatılması amaçlanıyor.

"Aldığımız toprakları Niğde'ye, Ömer Halisdemir'in kabrine götüreceğiz"

Programa katılan Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu "Öncelikle hepinize teşekkür ediyorum. Bugün burada bizimle olduğunuz için çok mutluyuz. Bildiğiniz gibi bu bisiklet turu sadece spor değil, aynı zamanda bir vefa yolculuğu. Her yıl olduğu gibi bu yıl da 15 Temmuz kahramanımız Şehit Ömer Halisdemir'in hatırasını yaşatmak için Türkiye'nin dört bir yanından geldik. Bu yolculuk, milletimizin birliğinin ve direncinin göstergesi. Bu topraklarda özgürlüğümüzü borçlu olduğumuz şehitlerimizi unutmamak, hatıralarını genç kuşaklara aktarmak hepimizin görevi. Tur boyunca farklı illerden geçeceğiz, her şehirde şehitlikleri ziyaret edip oradan aldığımız toprakları Niğde'ye, Ömer Halisdemir'in kabrine götüreceğiz. Bu anlamlı yolculuğa destek veren kurumlara, belediyelere, derneklere ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu turu sadece bir spor faaliyeti olarak değil, aynı zamanda kardeşlik, dayanışma ve vefa hareketi olarak görüyoruz. Yolumuz uzun ama kalbimiz de bir o kadar güçlü. Tüm katılımcılara kazasız belasız bir yolculuk diliyorum. Allah hepinizden razı olsun" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Arnavutköy'de 9. Ömer Halisdemir Bisiklet Turu başladı - Son Dakika

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