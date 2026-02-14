Ramazan ayı öncesi Arnavutköy'de camiler gül suyu ile temizleniyor - Son Dakika
Ramazan ayı öncesi Arnavutköy'de camiler gül suyu ile temizleniyor

Ramazan ayı öncesi Arnavutköy'de camiler gül suyu ile temizleniyor
14.02.2026 09:23  Güncelleme: 09:33
Arnavutköy Belediyesi temizlik ekipleri, Ramazan ayı öncesinde camilerde kapsamlı bir temizlik yapıyor. Gül suyu kullanılarak camilerin iç mekanına ferahlık kazandırırken, halkın ibadetlerini daha sağlıklı bir ortamda gerçekleştirmesi hedefleniyor.

Arnavutköy Belediyesi temizlik ekipleri, Ramazan ayı öncesinde ilçedeki camilerde kapsamlı bir temizlik çalışması başlattı. Halılardan abdesthanelere kadar her alanın detaylı şekilde temizlendiği çalışmalarda gül suyu kullanılarak ibadethanelere ferah ve manevi bir atmosfer kazandırılıyor.

Ramazan ayına sayılı günler kala Arnavutköy Belediyesi, vatandaşların ibadetlerini daha temiz, sağlıklı ve huzurlu bir ortamda gerçekleştirebilmesi amacıyla camilerde detaylı temizlik çalışmalarını hızlandırdı. İlçe genelindeki camileri kapsayan uygulama kapsamında ekipler, ibadethaneleri Ramazan'a hazır hale getiriyor.

Gül suyu ile geleneksel ve manevi dokunuş

Çalışmaların öne çıkan yönlerinden biri ise temizlik sürecinde gül suyu kullanılması oldu. Geleneksel bir uygulama olarak tercih edilen gül suyu, camilerin iç mekanında ferahlık sağlarken aynı zamanda Ramazan ayı öncesinde manevi atmosferi güçlendiren özel bir dokunuş olarak dikkat çekiyor.

Camilerin her köşesi titizlikle temizleniyor

Yürütülen çalışmalar kapsamında cami içi ve çevresinde kapsamlı bir temizlik gerçekleştiriliyor. Halılar, camlar, mihrap ve minber bölümleri, ayakkabılıklar, ortak kullanım alanları ile abdesthaneler detaylı şekilde temizlenerek hijyen standartları yükseltiliyor.

Çalışmalar memnuniyetle karşılanıyor

Çalışmalar, ilçe genelinde memnuniyetle karşılanırken Hadımköy Vakfı Fatih Camii'nde imam hatip olarak görev yapan Abdülmuttalip Dilli, camilerde hem düzenli olarak sürdürülen temizlik hizmetinden hem de Ramazan ayı öncesinde yapılan özel hazırlık çalışmalarından duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Bu hizmetler için Arnavutköy Belediyemize ve Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Candaroğlu'na teşekkür ediyoruz. Ramazan-ı Şerif'in hayırlara vesile olmasını diliyor, Rabbimden bu ayı gereği gibi ihya edebilmeyi nasip etmesini temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Taşoluk Yeşil Camii'nde yürütülen çalışmaları yerinde takip eden ilçe sakini Mahir Doğan ise belediye ekiplerinin yalnızca tek bir camide değil, ilçedeki tüm ibadethanelerde titizlikle temizlik yaptığını vurgulayarak, bunun "çok güzel ve hayırlı bir hizmet" olduğunu söyledi. Doğan ayrıca, cami külliyesinde Kur'an eğitimi alan çocuklara verilen desteklerin de kıymetli olduğunu belirterek Başkan Candaroğlu'na ve belediye ekiplerine teşekkür etti.

Tüm camiler Ramazan'a hazır hale getirilecek

Arnavutköy genelindeki tüm camileri kapsayan temizlik çalışmasının, Ramazan ayı öncesinde planlanan takvim doğrultusunda tamamlanması hedefleniyor. Doğal ve çevre dostu ürünlerle sürdürülen uygulama sayesinde hem hijyen hem de çevre hassasiyeti birlikte gözetiliyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Arnavutköy Belediyesi, Yerel Haberler, Belediye, Çevre, Yerel, Son Dakika

Yerel Haberler

