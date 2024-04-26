Arnavutköy'de Leyleklerin Göç Yolu - Son Dakika
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Arnavutköy'de Leyleklerin Göç Yolu

Arnavutköy\'de Leyleklerin Göç Yolu

Arnavutköy'ün Sazlıbosna Mahallesi, her yıl göç yolundaki leyleklerin uğrak noktası haline geliyor. Köylüler tarafından hazırlanan yuvalar, leyleklerin konaklama noktası oluyor. Mahalledeki elektrik direkleri ve evlerin çatıları leylek yuvalarıyla doluyor. Leylekler, Mart ayında gelip Ağustos ayında tekrar göç ediyorlar. Mahalle sakinleri, leyleklerin gelip gitmesine yıllardır şahitlik ediyor ve onlara yardımcı oluyorlar.

26.04.2024 09:34
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Arnavutköy'un Sazlıbosna Mahallesi her sene göç yolundaki leyleklerin uğrak noktası oluyor. Köylüler tarafından kış sezonunda hazırlanan yuvalar, leyleklerin konaklama noktası haline geliyor. Mahalle içerisinden geçen yolların kenarlarındaki direklerin ve evlerin tepelerindeki leylekler, vatandaşları şaşırtıyor.

Her yıl düzenli olarak göç eden leylekler İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde bulunan Sazlıbosna Mahallesi'ni mesken tuttu. Göç eden leylekler Sazlıbosna Mahallesi'ndeki belli alanlarda bir süre konaklıyor. Arnavutköy Merkez ile Hadımköy Mahallesi arasında bulunan Sazlıbosna Gölü kıyısındaki Sazlıbosna Mahallesi'nde yol kenarlarındaki elektrik direkleri ve evlerin çatıları leylek yuvalarıyla doldu. Mahalleden geçen vatandaşların da gözlerine inanamadığı görsel şölen havadan görüntülendi.

"Eylül ayında giderler. Burada veda uçuşu yaparlar"

Leyleklerin mahalle ile ilişkisine uzun yıllardır şahitlik eden mahalle sakinlerinden Saip İlkbaş, "Leylekler köyleri seçerler başka mahallelere gelmezler bize gelirler. Yuvalarını yapıyorlar. Ben 75 yaşındayım kendimi bildim bileli var. Dedemler buraya Kırım'dan gelmiş. Onlarla beraber leylekler de buraya gelmiş. Eylül ayında giderler. Burada veda uçuşu yaparlar. Biz anlıyoruz gidecekler mi ne yapacaklar hepsini biliyoruz. Leylekler için buraya çok gelen oluyor. Fark edenler duruyorlar ve fotoğraf çekiyorlar. Biz elimizden geldiğince yardımcı oluyoruz" ifadelerini kullandı.

"Mart ayında gelip, Ağustos ayında giderler"

Leylekler ile ilgili konuşan Sazlıbosna Mahalle Muhtarı Oktay Teke, "Leylekli köy denir buraya. Her sene Mart ayının başında buraya gelerek yuvalarını yaparlar. Ağustos sonu gibi de geldikleri yer olan Afrika'ya göç ederler. Biz onlar geldiklerinde baharın geldiğini anlıyoruz. Baharın müjdeleyicisiler. Leylekler her yere yuva yapmazlar sevdikleri yere yuva yaparlar. Biz de onları seviyoruz. Biz sahip çıkıyoruz hatta daha fazla gelmeleri için projeler üretiyoruz. Bilinmeyenler çok şaşırıyor ve bize soruyorlar. Bilenler de görmek için geliyorlar bizden konum istiyorlar" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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