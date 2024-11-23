Arnavutköy\'de Öğretmenler Günü\'ne özel anlamlı program

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Arnavutköy Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla ilçede görev yapan öğretmenlere yönelik anlamlı bir kutlama programı düzenledi.

Arnavutköy Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla ilçede görev yapan öğretmenlere yönelik anlamlı bir kutlama programı düzenledi. Duygu dolu ve coşkulu anlara sahne olan etkinliklerde, öğretmenlerin fedakarlıkları ve emekleri bir kez daha onurlandırıldı. Kutlamalar, ilçedeki eğitim kurumlarına yapılan ziyaretlerle başladı. Arnavutköy Belediyesi tarafından, öğretmenlere özel olarak hazırlanan pastaları ikram etti. Bu anlamlı jest, öğretmenler tarafından memnuniyetle karşılandı. Kutlamaların ana adresi Nuri Pakdil Konferans Salonu oldu. Programa, Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu, Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü, öğretmenler ve eğitimciler katıldı.

Program, Şehit Demet Sezen Çok Programlı Anadolu Lisesi Görsel Sanatlar Öğretmeni Mehmet Özen rehberliğinde öğrenciler tarafından hazırlanan 30 eserden oluşan resim sergisinin açılışıyla başladı. Sergi, katılımcılardan büyük ilgi gördü. Ardından, Yunus Emre İmam Hatip Ortaokulu müzik öğretmenleri İmran Kol ve Miray Tur tarafından hazırlanan müzik dinletisi gerçekleşti. Öğrencilerin sahnelediği sözsüz tiyatro gösterisi ve öğretmenler korosunun performansı ise izleyicilerden büyük beğeni topladı. Programın en anlamlı anlarından biri ise göreve yeni başlayan öğretmenlerin yemin töreniydi. Meslek yemini eden genç öğretmenler, salonda duygusal anlar yaşattı. Ayrıca, ilçede düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğretmen ve öğrencilere ödülleri takdim edildi.

"Fedakarlığın ve sevginin timsali öğretmenlerimizin, Öğretmenler Günü kutlu olsun"

Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, programda yaptığı konuşmada öğretmenlerin toplumun geleceğini inşa eden en önemli mihenk taşları olduğuna vurgu yaptı. Konuşmasında, öğretmenliğin kutsal bir meslek olduğuna dikkat çeken Başkan Candaroğlu, "Bugün burada, fedakarlığın ve sevginin timsali, istikbalimizin mimarları olan öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlamak için bir aradayız. Hepinizin bu özel gününü gönülden tebrik ediyorum. Öğretmenlik, yalnızca bilgiyi aktarmak değil, aynı zamanda tecrübe, irfan ve hikmetle çocuklarımızı geleceğe hazırlama mesleğidir. Çocuklarımızı dinamik, açık fikirli, üretken ve sorumluluk sahibi bireyler olarak yetiştirmek, tarihini bilen, medeniyet değerlerini özümsemiş ve geleceğine yön verebilen nesiller haline getirmek siz değerli öğretmenlerimizin ellerindedir" dedi.

Başkan Candaroğlu, konuşmasının sonunda Arnavutköy Belediyesi olarak öğretmenlerin her zaman yanında olduklarını belirterek, Öğretmenler Günü'nü bir kez daha kutladı. Arnavutköy Belediyesi'nin hazırladığı bu etkinlikler, öğretmenlerin emeklerini onurlandırmanın yanı sıra, onların bu özel günü dolu dolu geçirmelerini sağladı. Kutlamaya katılan öğretmenler, unutulmadıklarını hissettiklerini ve etkinliklerden büyük bir mutluluk duyduklarını ifade etti. - İSTANBUL