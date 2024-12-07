Arnavutköy'de Sivas'ın Kültürü ve Lezzetleri Tanıtıldı - Son Dakika
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Arnavutköy'de Sivas'ın Kültürü ve Lezzetleri Tanıtıldı

Arnavutköy\'de Sivas\'ın Kültürü ve Lezzetleri Tanıtıldı

Arnavutköy Belediyesi'nin düzenlediği Memleket Günleri etkinliğinde Sivas'ın geleneksel lezzetleri ve kültürü tanıtıldı. Etkinlikte Sivas köftesi, madımak, katmer ve çörek gibi yöresel ürünler büyük ilgi gördü.

07.12.2024 19:05  Güncelleme: 19:08
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Sivas'ın kadim kültürü, yöresel lezzetleri ve dayanışma ruhu Arnavutköy Belediyesi'nin destekleriyle düzenlenen Memleket Günleri'nde Arnavutköy'de hayat buldu.

Arnavutköy Belediyesi'nin katkılarıyla gerçekleştirilen Memleket Günleri etkinlikleri, bu hafta Sivas buluşmasıyla devam etti. Sivas'ın kültürel mirasını, yöresel lezzetlerini ve geleneklerini tanıtmayı amaçlayan etkinlik, Arnavutköy Şehir Parkı'nda yoğun bir katılımla gerçekleşti. Programa, Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, İstanbul Vali Yardımcısı Halil Avşar, AK Parti Arnavutköy İlçe Başkanı Salim Gökhan Gürek, İstanbul Sivaslılar Dernek Başkanı Hakan Peker ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Sivas'ın yöresel lezzetleri tanıtıldı

Etkinlikte Sivas'ın mutfak kültürünü tanıtan stantlar büyük ilgi gördü. Özellikle Sivas köftesi, madımak, katmer ve çörek ziyaretçilerin en çok beğendiği lezzetler arasında yer aldı. Ziyaretçiler, bu yöresel lezzetleri tatmanın yanı sıra stantları gezerek Sivas'ın doğal ve kültürel zenginliklerini tanıma fırsatı buldu.

"Sivas'ın insanları yiğittir, merttir"

Etkinlikte konuşan Başkan Mustafa Candaroğlu, Sivas'ın ve Sivaslıların Türk kültüründeki özel yerine vurgu yaptı. Candaroğlu, "Sivas, Türk kültür ve medeniyetinin en önemli merkezlerinden biridir. Sivas'ın insanı yiğittir, merttir, vatanına ve milletine bağlıdır. Bu güzel şehrimizin kültürünü ve değerlerini Arnavutköy'de yaşatmaktan mutluluk duyuyoruz. Bugün burada, Sivas'ın hoşgörüsünü, misafirperverliğini ve dayanışma ruhunu hep birlikte hissettik" dedi.

Candaroğlu, Memleket Günleri'nin süreceğine dair bir müjde vererek, "Siz yeter ki isteyin, biz bu etkinlikleri ne kadar sürecekse yapmaya hazırız. Çünkü Anadolu'nun kültürel zenginliklerini Arnavutköy halkıyla buluşturmak bizim en büyük görevimizdir" ifadelerini kullandı.

Candaroğlu ayrıca, Sivaslıların Arnavutköy'e katkılarından bahsederek, "Arnavutköy'de yaşayan Sivaslı kardeşlerimiz, ilçemizin kültürel mozaiğini zenginleştiriyor. Onların birlik ve beraberlik anlayışı, ilçemizin gelişimine büyük katkı sağlıyor" dedi.

Başkan Candaroğlu'ndan madımak ve katmer ikramı

Etkinlikte Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, vatandaşlara ücretsiz olarak Sivas'ın ünlü lezzetlerinden madımak ve katmer ikram etti. Madımak ve katmer ikramı, etkinliğe katılanlardan büyük beğeni topladı.

Etkinliğe katılan vatandaşlar hem yöresel lezzetleri tatmanın hem de Sivas'ın kültürel zenginliklerini tanımanın mutluluğunu dile getirdi.

Bir katılımcı, "Bugün burada Sivas'ın havasını, lezzetlerini ve kültürünü yaşamak bizler için çok kıymetliydi. Memleketimize gidemesek de burada memleketimizin yöresel ürünlerini alma imkanı bulduk. Arnavutköy Belediyesi'ne ve Başkanımıza bu anlamlı etkinlik için teşekkür ederiz" dedi.

Her hafta farklı bir şehrin tanıtıldığı Memleket Günleri etkinlikleri, önümüzdeki haftalarda da başka illerin kültürel ve gastronomik zenginliklerini Arnavutköy halkıyla buluşturmaya devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Arnavutköy'de Sivas'ın Kültürü ve Lezzetleri Tanıtıldı - Son Dakika

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