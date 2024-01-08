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Arnavutköy'de Trafik Sorunlarına Çözüm İçin Ek Personel Görevlendirildi - Son Dakika
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Arnavutköy'de Trafik Sorunlarına Çözüm İçin Ek Personel Görevlendirildi

Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü, Trafik Tescil Büro Amirliği'ne ek personel görevlendirmesi yaparak, Arnavutköy'de yaşanabilecek trafik sorunlarının önüne geçmeyi hedefliyor. Yaya geçitlerinde ve ışıklarda yapılan kural ihlalleri ve araçların engelli bireyler için ayrılan alanlara ve kaldırımlara park etmesi gibi nedenlerle trafik zaman zaman durma noktasına geliyordu. Yeni görevlendirilen polis ekipleri, bu sorunları gidermek için devriye görevi yapacak ve önemli noktalarda sabit görev yapacak. Ayrıca ilerleyen süreçte motosikletli trafik polisi ekipleri de bu görevlere dahil edilecek.

Arnavutköy\'de Trafik Sorunlarına Çözüm İçin Ek Personel Görevlendirildi
08.01.2024 - 22:15,  Güncelleme: 22:17
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Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Trafik Tescil Büro Amirliği'ne ek personel görevlendirmesi yapıldı. Yeni polis ekipleri ile Arnavutköy'de yaşanabilecek trafik sorunlarının önlenmesi hedefleniyor.

Arnavutköy'de yaya geçitlerinde ve ışıklarda yapılan kural ihlalleri, engelli bireyler için ayrılan alanlara ve kaldırımlara sürücülerin araçlarını park etmesi gibi nedenlerle trafik zaman zaman durma noktasına geliyordu. Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü, sorunların giderilmesi amacıyla Trafik Tescil Büro Amirliği'ne personel takviyesi yaptı. Düzenleme çerçevesinde trafik polislerinin sayısı arttırılırken, araçlı ekiplerin her an devriye görevinde olacağı ve yaya trafik polislerinin de önemli noktalarda sabit görev yapacağı öğrenildi. Görevlendirilen yeni polis ekipleri, bugün Cumhuriyet Meydanı'nda toplanarak bilgi aldı. Ekipler, ardından görev yerlerine geçti.

Öte yandan "Şahin" olarak adlandırılan motosikletli trafik polisi ekiplerinin de ilerleyen süreçte ekiplere dahil edileceği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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