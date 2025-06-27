Arpaçay Kaymakamı Akköz, Doğruyol Köyü ve Yalınçayır Mahallesi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika
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Arpaçay Kaymakamı Akköz, Doğruyol Köyü ve Yalınçayır Mahallesi'ni Ziyaret Etti

Arpaçay Kaymakamı Akköz, Doğruyol Köyü ve Yalınçayır Mahallesi\'ni Ziyaret Etti
27.06.2025 09:07  Güncelleme: 09:09
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Arpaçay Kaymakamı Muhammed Burak Akköz, Doğruyol köyü ve Yalınçayır Mahallesi'nde incelemelerde bulunarak yerel yöneticilerle birlikte çeşitli projeleri değerlendirip taziye evi inşaatını yerinde inceledi.

Arpaçay Kaymakamı Muhammed Burak Akköz, Doğruyol köyü ve Yalınçayır Mahallesini ziyaret ederek çeşitli incelemelerde bulundu.

Ziyaret kapsamında Kaymakam Akköz'e, Arpaçay Belediye Başkanı Zeki Elma, İl Genel Meclis Üyesi Lütfü Çelik, İlçe Jandarma Komutanı Gökhan Gülveren, İlçe Kaymakamlık Yazı İşleri Müdür Vekili Hacı Aslan ve İlçe Özel İdare Şantiye Şefi Ali Çobanoğlu eşlik etti.

Heyet, ilk olarak Doğruyol Köyü'nü ziyaret etti. Burada köy muhtarı Tarkan Gökdağ tarafından karşılanan Kaymakam Akköz ve beraberindekiler, köyde bulunan tarihi kilisede incelemelerde bulundu. Ziyarette köy ve arazi yollarıyla ilgili değerlendirmeler yapıldı, ardından Doğruyol Köyü Yaylası gezildi.

Programın 2'inci bölümünde Yalınçayır Mahallesine geçen Kaymakam Akköz, burada yapımı devam eden taziye evi inşaatını yerinde inceledi. Belediye Başkanı Zeki Elma'dan yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Akköz, inşaat çalışanlarına da kolaylıklar diledi. - KARS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Arpaçay Kaymakamı Akköz, Doğruyol Köyü ve Yalınçayır Mahallesi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika

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