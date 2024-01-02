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Arsuz Belediyesi Yol Yapım Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika
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Arsuz Belediyesi Yol Yapım Çalışmalarına Devam Ediyor

Arsuz Belediyesi, Gözcüler - Hacıahmetli arasındaki bağlantı yolunu asfaltlayarak vatandaşların kullanımına açtı. Yol yapım çalışmaları kapsamında birçok sokak ve cadde de yama, parke, dolgu ve düzenleme çalışmaları da gerçekleştiriliyor. Belediye Başkanı Asaf Güven, yol yapım çalışmalarının hız kesmeden devam edeceğini belirtti ve vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.

02.01.2024 - 17:00,
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Arsuz Belediyesi, ilçe genelinde yol yapım çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Arsuz Belediyesi, vatandaşlar tarafından yoğun olarak kullanılan Gözcüler – Hacıahmetli arasındaki bağlantı yolunun tamamını asfaltlayarak vatandaşların kullanımına açtı. Asfalt serim çalışmalarının yanı sıra ihtiyaç duyulan birçok sokak ve caddede yama, parke, dolgu ve düzenleme çalışmaları da gerçekleştiriliyor.

Yol yapım çalışmalarını Hacıahmetli muhtarı İsmail Kıra ve Meclis Üyeleri ile birlikte inceleyen Arsuz Belediye Başkanı Asaf Güven, yol yapım çalışmalarının hız kesmeden devam edeceğini vurguladı.

Başkan Güven, "Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimizin tespit ettiği, Mahalle muhtarlarımız ifade ettiği ve vatandaşlarımız tarafından gelen talepler doğrultusunda yol yapım çalışmalarının programını gerçekleştiriyoruz. Bu program çerçevesinde asfalt, parke ve bakım onarımını gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımız tarafından yoğun olarak kullanılan Hacıahmetli – Gözcüler bağlantı yolumuzu da program dahilinde asfaltladık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, başta Gözcüler ve Hacıahmetli mahalle sakinleri olmak üzere tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Arsuz Belediyesi Yol Yapım Çalışmalarına Devam Ediyor
Kaynak: ANKA
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