Arsuz Kaymakamı, Kırsal Afet Konutlarını İnceledi

Arsuz Kaymakamı Fatih Eroğlu, Işıklı Mahallesi'nde yapımı devam eden kırsal afet konutlarında incelemelerde bulunarak çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı.
Asrın felaketinin yaşandığı Hatay'da depremin izleri silinmeye devam ediyor. Arsuz Kaymakamı Fatih Eroğlu, Işıklı Mahallesi'nde yapımında son aşamaya gelen 18 kırsal afet konutunda yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek AFAD ve yüklenici firma yetkililerinden proje hakkında bilgi aldı.
Kaymakam Eroğlu, konutların tamamlanmasıyla birlikte afetzede vatandaşların güvenli ve modern yaşam alanlarına kavuşacağını belirtti. - HATAY
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