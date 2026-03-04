Artuklu Belediyesinden özverili temizlik işçilerine anlamlı ödül

Mardin'de Artuklu Belediyesi, görevlerini büyük bir sorumluluk ve duyarlılıkla yerine getiren temizlik personelerini anlamlı bir jestle ödüllendirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçe temizliği için her gün gün ağarmadan mesaiye başlıyor. Sabahın ilk ışıkları henüz doğmamışken görev başında olan personelden Emin Acabey ve Feyzullah Tulga, çöp kamyonuyla Yalım Mahallesi'ne geçti.

Tulga, yol kenarına serdiği kartonun üzerine koyduğu seccadesiyle sabah namazını eda ederken; Acabey ise bir an olsun görevini aksatmadan çöp konteynerlerini kamyona boşaltmaya devam etti. İnanç ve emeğin aynı karede buluştuğu o anlar, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerin ardından Artuklu Belediye Başkanı Mehmet Ali Amak, özverili personelleri makamında ağırladı. Amak, hem teşekkür etti hem de seccade ve saat hediye ederek gösterdikleri hassasiyetin ve çalışma azminin takdire şayan olduğunu vurguladı. - MARDİN