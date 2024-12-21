Artuklu Belediyesi\'nin Halk Ekmek Projesi Tartışma Yarattı

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Mardin'in Artuklu ilçesinin DEM'li belediyesinin, 7 Aralık 2024 tarihinde resmi sosyal medya hesaplarından yapılan, 'Artuklu Halk Ekmek çok yakında hizmetinizde olacak. Hijyenik, güvenilir, taze ve uygun fiyatlı ekmeklerimizle sofralarınızı şenlendireceğiz' duyurusunun 2 hafta geçmesine rağmen yerine getirilmemesi ve projeye dair somut bir adımın atılmaması vatandaşların tepkisine neden oldu.

Vatandaşlar, belediyenin verdiği bu sözün tutulmamasını eleştirerek, konunun bir seçim vaadi ya da halkı oyalama amaçlı bir girişim olabileceği yönünde endişelerini dile getirdi. Artuklu Belediyesinden bu süreçte herhangi bir bilgilendirme yapılmaması da tepkileri artırdı. Artuklu sakinleri, bu tür projelerin halka umut vermek için duyurulduğunu ancak yerine getirilmediğinde hayal kırıklığı oluşturduğunu belirterek, "Bu bir sosyal sorumluluk projesiyse belediye asli görevini yerine getirmekte neden gecikiyor? Ekmek projesi sadece bir hayal ürünü mü? Bu tür projelerle sosyal medya fenomenliği ve sosyal medya belediyeciliği mi yapılmak isteniyor" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, halk ekmeklerin ne zaman satışa sunulacağı ve fiyatının ne olacağının ise hala belirsiz olduğu bildirildi. Bu belirsizlik, belediyenin halkı oyaladığı ve konuyu istismar ettiği yönündeki eleştirileri daha da artırdı. Artuklu Belediyesinden, net bir açıklama yapılarak projenin akıbeti konusunda bilgi verilmesi ve söz verilen hizmetin bir an önce hayata geçirilmesi bekleniyor. Projenin gerçekleşmemesi halinde ise bu durumun belediyenin güvenilirliğini ve halk nezdindeki itibarını ciddi şekilde zedeleyebileceği ifade ediliyor. - MARDİN