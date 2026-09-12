Artvin'de 12 Eylül açıklaması, darbenin tahribatı sürüyor denildi - Son Dakika
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Artvin'de 12 Eylül açıklaması, darbenin tahribatı sürüyor denildi

Artvin\'de 12 Eylül açıklaması, darbenin tahribatı sürüyor denildi
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Artvin Emek ve Demokrasi Platformu, 12 Eylül 1980 askeri darbesinin 46. yılı nedeniyle Artvin'de basın açıklaması yaptı. Platform adına konuşan Uğur Karkuş, darbenin toplumsal, siyasal ve ekonomik tahribatının bugün de sürdüğünü savunarak eşitlik ve demokrasi mücadelesinin devam edeceğini söyledi.

(ARTVİN) - Artvin Emek ve Demokrasi Platformu'ndan, 12 Eylül 1980 askeri darbesinin 46. yılı nedeniyle yapılan açıklamada, darbenin toplumsal, siyasal ve ekonomik tahribatının sürdüğü savunuldu. Platform adına konuşan Uğur Karkuş, 12 Eylül'ü "kapsamlı bir karşı devrim operasyonu" olarak nitelendirirken, eşitlik, özgürlük, demokrasi ve bağımsızlık mücadelesinin sürdürüleceğini söyledi.

Artvin Emek ve Demokrasi Platformu, 12 Eylül 1980 askeri darbesinin 46. yılı nedeniyle Artvin'de Çok Katlı Otopark önünde basın açıklaması yaptı. Açıklamaya çok sayıda Artvinli vatandaş katılırken, siyasi partiler ve sendikalar da destek verdi. Platform adına açıklama yapan Uğur Karkuş, 12 Eylül darbesinin Türkiye'de yarattığı toplumsal, siyasal ve ekonomik tahribatın bugün de devam ettiğini savundu.

"DARBE, TOPLUMU BASKI VE KORKUYA SÜRÜKLEDİ"

Karkuş, 12 Eylül darbesinin yalnızca ordunun yönetime el koyması olmadığını belirterek, şunları söyledi:

"12 Eylül 1980 askeri faşist darbesinin üzerinden onlarca yıl geçmiş olmasına rağmen, darbenin yarattığı toplumsal, siyasal ve ekonomik tahribat bugün de devam etmektedir. 12 Eylül; sadece ordunun yönetime el koyması değil, emperyalizmin, uluslararası sermayenin ve yerli işbirlikçilerin Türkiye halklarına, emekçilerine ve devrimcilerine karşı gerçekleştirdiği kapsamlı bir karşı devrim operasyonudur. 12 Eylül darbecileri, işçi sınıfının yükselen mücadelesini ezmek, neoliberal iktisadi politikaları zorla hayata geçirmek ve toplumu depolitize etmek amacıyla ülkeyi kanlı bir karanlığa sürüklemiştir. Binlerce insan gözaltına alınmış, işkencehanelerden geçirilmiş, onlarca devrimci idam edilmiş, hapishaneler birer kıyım merkezine dönüştürülmüştür. Darbecilerin ilk hedeflerinden biri de halkın aydınlanma, dayanışma ve hak mücadelelerinin merkezi olan demokratik kurumlar olmuştur. Bu kurumlar ağır baskı ve yargılamalara maruz bırakılmıştır."

"EŞİTLİK, ÖZGÜRLÜK VE DEMOKRASİ İÇİN MÜCADELEMİZ SÜRECEK"

Karkuş, 12 Eylül darbesinin sol ve devrimci hareketlerin yanı sıra toplumsal yaşamın ilerici ve aydınlanmacı unsurlarını da hedef aldığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"12 Eylül cuntası, sol ve devrimci hareketleri ezmekle kalmamış; toplumsal yaşamın ilerici ve aydınlanmacı bütün unsurlarını tasfiye etmek için 'Türk-İslam Sentezi' politikalarını devletin resmi ideolojisi haline getirmiştir. Zorunlu din dersleri, gerici müfredat değişiklikleri ve cemaat/tarikat yapılanmalarının önünün açılması, toplumun apolitikleştirilmesi hedefiyle bizzat darbeciler eliyle yürütülmüştür. Bugün ülkemizi yöneten siyasal iktidar, kendisini 'darbe mağduru' olarak sunmaya çalışsa da nitelik ve zihniyet itibarıyla 12 Eylül'ün öz evladıdır ve onun açtığı yolda yürümektedir. 12 Eylül'ün kurduğu rejim, bugün AKP iktidarı eliyle tek adam rejimine dönüştürülmüştür. Darbecilerin anayasası, Kanun Hükmünde Kararnameleri (KHK), sendikasızlaştırma ve güvencesizleştirme politikaları, doğanın ve kamu imkanlarının yağmalanması bugün katmerlenerek sürdürülmektedir.

12 Eylül'ün getirdiği karanlığa teslim olmadığımız gibi, bugün onun devamcısı olan neoliberal ve gerici politikalara da teslim olmuyoruz. 12 Eylül ile gerçek bir yüzleşme; sadece geçmişteki sorumluların yargılanmasıyla değil, darbenin kurduğu ekonomik ve siyasal düzenin tamamen ortadan kaldırılmasıyla mümkündür. Çağrımızdır: 12 Eylül'ün ürünü olan tüm antidemokratik yasalar ve kurumlar lağvedilmelidir. Parasız, nitelikli, bilimsel eğitim ve parasız sağlık hakkı güvenceye alınmalıdır. Doğanın yağmalanmasına, emeğin sömürülmesine ve gericiliğe karşı halkın mücadelesi büyütülmelidir. 12 Eylül darbecilerinin ve onların izinden gidenlerin karşısında; eşitlik, özgürlük, demokrasi ve bağımsızlık mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Artvin'de 12 Eylül açıklaması, darbenin tahribatı sürüyor denildi - Son Dakika

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