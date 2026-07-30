Artvin’de 301 kamu yatırım projesi yürütülüyor

Haber: Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) - Artvin Valisi Turan Ergün, il genelinde toplam 301 kamu yatırım projesinin yürütüldüğünü açıkladı.

Artvin'de düzenlenen 2026 Yılı 3. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Ergün başkanlığında gerçekleştirildi.

Ergün, toplantıda yaptığı konuşmada projelerin 50'sinin tamamlandığını, 145'inin devam ettiğini, 82'sinin ihale aşamasında bulunduğunu ve 21 projeye henüz başlanmadığını söyledi. Üç projenin ise tasfiye edildiğini belirtti.

Projelerin 253'ünün kamu kurumları ve bölge müdürlükleri, 41'inin Köylere Hizmet Götürme Birlikleri, 7'sinin ise belediyeler tarafından yürütüldüğü bildirildi.

Projelerin 115'i ulaştırma ve haberleşme, 83'ü tarım, 25'i eğitim, 17'si konut, 11'i enerji, 4'ü turizm ve 3'ü sağlık alanında yer alıyor.

Artvin'deki yatırımlar için yıl başında 7,1 milyar lira ödenek ayrıldığını ifade eden Ergün, yılın ilk altı ayında 2,7 milyar lira harcama yapıldığını kaydetti.

Devam eden projelerin toplam tutarının ise 53,1 milyar lira olduğu belirtildi.

Toplantıda, projelerde karşılaşılan sorunlar ile kurumlar arasındaki koordinasyon ve iş birliği konuları da ele alındı.