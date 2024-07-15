Artvin'de aşırı yağışlar tarım arazilerine ve köy yollarına zarar verdi - Son Dakika
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Artvin'de aşırı yağışlar tarım arazilerine ve köy yollarına zarar verdi

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Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı Tosunlu köyünde aşırı yağışlar sonucu tarım arazileri ve köy yolları zarar gördü. Köy sakinleri, 1953 yılından bu yana böylesine bir sel felaketine maruz kalmadıklarını belirtti. Sel nedeniyle ekilen ürünlerin tamamı sürüklenirken, köylüler bu yıl ürün alamayacaklarını ifade etti.

15.07.2024 11:56
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UĞUR İSTANBULLU

(ARTVİN) - Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı Tosunlu köyünde aşırı yağış nedeniyle tarım arazileri ve köy yolları zarar gördü. Köyde yaşayan Sevim Pehlivan "Emeğimiz gitti. Bütün yaz boyu çalışıp ekip diktiğimiz her şeyi sel aldı gitti. Bu sene ürün alamayacağız "dedi.

Artvin'de son bir haftadır yağış etkili oluyor. Şiddetli yağış nedeniyle Tosunlu köyünde ekili tarım arazileri ve yollar sel nedeniyle zarar gördü. Köy sakinleri en son 1953 yılında şiddetli yağmur sonrasında böylesine bir sel felaketine maruz kaldıklarını anlattı.

Köyde yaşayan Rasim Yılmaz, şunları söyledi:

"Burada 1953'te çok büyük bir felaket yaşanmış. Şiddetli yağış sonrası köyün yarısına yakını sel felaketine maruz kalmış ve hala o felaketin izleri bugün bile mevcut. Bugüne kadar çok şükür böyle bir şey yaşamamıştık. Bugün bir felaketle yüz yüze kaldık. Çiseleme şeklinde başlayan sağanak yağmur şiddetli yağmura dönüştü, derenin taşması sonucu bana ait olan bu bahçeyi su bastı. Sadece burayı basmakla kalmamış ekmiş olduğum sebzelerin tamamını silip süpürüp götürdüğü gibi ileride komşularımızın ekili arazilerine de büyük zarar verdi. Bir söz vardır, 'Su gider kum kalır' diye ama su gitti, çakılı, kumu ve pisliği kaldı. Nasıl temizlenir bilmiyorum. Tek tesellimiz var, can kaybımız yok, mal kaybımız var. Umarız ki tekrarı olmaz bu tür felaketlerin."

"Bu sene ürün alamayacağız"

Bugüne kadar ekip diktiği her şeyi selin götürdüğünü söyleyen Sevim Pehlivan da "Büyük sel geldi öncelikle Mahallemizi vurdu. Emeğimiz gitti. Bütün yaz boyu çalışıp, ekip diktiğimiz her şeyi sel aldı gitti ve şimdi de bize böyle pisliği kaldı. Bu sene ürün alamayacağız" dedi.

Artvin\'de aşırı yağışlar tarım arazilerine ve köy yollarına zarar verdi
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Artvin'de aşırı yağışlar tarım arazilerine ve köy yollarına zarar verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Artvin'de aşırı yağışlar tarım arazilerine ve köy yollarına zarar verdi - Son Dakika
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