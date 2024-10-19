Artvin'de Balık Sezonu İyi Ama Satışlar Düşük

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"Maç bitti" derken en iyi bildiği şeyi yaptı

Haber: Uğur İstanbullu

(ARTVİN)- Artvin'in Arhavi ilçesinde balıkçılık yapan Ömer Akgün, "Sezon iyi başladı ama satış hiç yok. Kiloluk palamut 100 lira, ucuz ama vatandaş onu bile alamıyor" dedi. Pazara balık almaya gelen Şener Çelik, "Vatandaşın alım gücü olmazsa ne yazarsan yaz, vatandaş alamıyor" diye konuştu.

Balık sezonun başlamasıyla Artvin'de birlikte balık tezgahları dolmaya başladı. Sezonun iyi başladığını söyleyen balıkçılar, satışların düşüklüğünden; vatandaşlar ise fiyatlardan yakındı.

"Fiyatlar bize de vatandaşa da pahalı"

Arhavi'de balıkçılık yapan Ömer Akgün, "Bu sene sezon iyi ama hiç satış yok. Milletin alım gücü yok ve palamut zaten kiloluk. Kiloluk palamut 100 lira, ucuz vatandaş için ama onu bile alamıyor" dedi.

Ardanuç'ta balıkçılık yapan Uğur Keleş ise şunları söyledi:

"Şimdi yağmur yağdığı için balık çıkmadı ve çokta pahalıydı sadece kendi esnafımıza verelim diye aldık. Fiyatlar bize de vatandaşa da pahalı geliyor. Dolayısıyla biz de alıp tezgahımıza koyamıyoruz. Bir kasa hamside 2- 3 bin lira mazot yakıyoruz. Rize'ye bomboş gidip geliyoruz ve harcı borcunu kurtarmıyor. Alamıyor insanlar hamsinin kilosu 200 lira, Ardanuç'ta kilosu 250 lira maalesef çok pahalı ve bizimkisi boş, tezgahımız kaybolmasın diye açık tutuyoruz."

"Vatandaşın alım gücü olmazsa ne yazarsan yaz"

Pazara balık almaya gelen Şener Çelik, "Pahalı alım gücüne göre. Tamam bin lira olsun ama vatandaşın alım gücü olmazsa ne yazarsan yaz vatandaş alamıyor, arz talep meselesi. Maalesef alamıyorsun işte. Alım gücüne bağlı kimisi çok alır bazıları ise hiç alamaz ve dolayısıyla balık yiyemez" dedi.