Artvin'de çay üreticileri çay fiyatlarından şikayetçi

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UĞUR İSTANBULLU

(ARTVİN)- Artvin'in Borçka ilçesinin Güreşen köyündeki özel sektöre ait çay alım noktasına çay satmaya gelen üreticiler, "Milleti perişan ettiler, hamsi parasına çay veriyoruz. Sıkıntı burada, devlet çay almıyor ve aldığında kota uyguluyor mecburen özellere veriyoruz. Saatlerdir burada bekliyoruz açız yemek yediğimiz yok" diye tepki gösterdi.

ÇAYKUR'un çay alımlarında uyguladığı kota ve kontenjan nedeniyle Borçkalı çay üreticileri, çaylarını özel sektöre düşük ücretlere satmak zorunda kaldıklarını belirtti. Çay üreticileri, şu anda çay fiyatlarının kendilerini kurtarmadığını söyleyerek duruma tepki gösterdi.

Borçkalı çay üreticisi, "Milleti perişan etti bıraktı ve daha ne yapacaktı, fakir fukaranın hakkını yiyen kan kussun başka bir şey demiyorum. Bundan başka zahmetli ne olur, böyle bir şey olmaz. Bakın bu bizim çilemiz ve özele veriyoruz yani hamsi parasına çay veriyoruz. Artvin milletvekili ne yapıyor? Oy zamanı gelirler şak, şak ne yani" diye konuştu.

"Sıkıntı devlet çay almıyor ve aldığında kota uyguluyor"

Çay üreticisi Turgay Şanlı "Sıkıntı burada devlet çay almıyor ve aldığında kota uyguluyor mecburen özellere veriyoruz. Saatlerdir burada bekliyoruz açız yemek yediğimiz yok, evimize gidip yemek yiyip çaya inmemiz gerekiyor. Harbiden çok büyük çile var, başka çaremiz yok. Yedek fabrikamız yok ve bir tane daha fabrika olsa Muratlı'da fabrika olsa daha iyi olurdu ya da kapasiteyi artırsalar da olur. İnsanlar çile çekiyor 30 kilo kontenjanla da biteceğini zannetmiyorum. Çekiyoruz çileyi dağın başına çıkıyoruz sonra iniyoruz kolay değil ki" şeklinde konuştu.

Devletin çaya verdiği fiyatın bile yeterli olmadığını söyleyen İsrafil Sarol, "Burada sıkıntı var devlet çay almıyor, fabrikalarda boşluk yok ve yoğunluk olması nedeniyle çay almıyorlar bizi de özellere mahküm ediyorlar bedava çay veriyoruz. Her şekilde kurtarmıyordu 17 lira artısıyla 19 lira veriyorlar ama çay 30 lira olması lazım. Bu sene çok sıkıntıdayız. 50 yaşındayım bu sene gibi hiç görmedim ve bu ay doğru dürüst çay sattığım yok mahvettiler. Beş güne bitecek olan çay yirmi güne bitti" dedi.

"Çay üreticileri olarak aldığımız fiyat ezildiğimize değmiyor"

Borçkalı çay üreticisi Hayrettin Altunay, şunları söyledi:

"Fiyatlar düşük, yeterli değil. ÇAYKUR günlük elli kilo alıyor bir kişiden. Özeller fiyatları düşürdüler. ÇAYKUR alımı düşürünce özeller de fırsatı değerlendirdiler ve 10- 13 lira verenler var ne bileyim değişiyor fiyatlar. Kurtarmaz emeği çok ama mecbur kalıyoruz özele vermeye. Talebimiz ÇAYKUR'un kontenjanı kaldırmasıdır. ÇAYKUR'un verdiği fiyat da kurtarmıyor ama olması gereken 20- 25 lira olması gerekiyor bugünkü duruma bakarsan ve her şeyin fiyatı sürekli artıyor. Sadece benim için demiyorum çay üreticileri olarak aldığımız fiyat, ezildiğimize değmiyor bunun yağmuru çamuru var getirip satıyoruz bu zahmetlere değmiyor."