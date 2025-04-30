Artvin'de Ekonomik Kriz Vatandaşları Zorluyor

Haber: Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN)- Artvin'in Şavşat ilçesinde pazara alışveriş yapmaya gelen bir emekli vatandaş, ekonomik sıkıntılara dikkati çekerek, "Neyle alışveriş yapacağız? Emekliyim ama emeklinin artık parası kalmadı ki" dedi. Ardanuç ilçesinde de pazara soğan tohumu almak için gelen bir başka vatandaş ise yüksek fiyatlardan şikayet ederek, "Soğan tohumu alacaktım ama 150 lira olunca almaktan vazgeçtim. Cebime baktım, soğana baktım, vazgeçtim" diye konuştu.

Ekonomik kriz giderek derinleşirken, Artvin'in Ardanuç ve Şavşat ilçelerinde hem pazara çıkan vatandaşlar hem de pazarcılar fahiş fiyatlardan şikayetçi... Pazara alışverişe gelen Şavşatlı emekli vatandaş,"Neyin alışverişi? Neyle alışveriş yapacağız? Emekliyim ama emeklinin artık parası kalmadı ki... Para mı var da pazar yapalım? Yapamadık, pazarda boş boş gezdik, gidiyoruz" diye konuştu.

Başka bir Şavşatlı vatandaş ise parasının ilaçlara dahi yetmediğini belirtti.

Fiyatların kendi bütçesini aştığını söyleyen bir emekli ise "Uygun bir şeyler bulabilirsek alacağız. Emekliyim, mecburen parayı yetirmeye çalışıyorsun. Yetmezse aç kalırsın tabii ki... Hayat çok zor" dedi.

"Fiyatlar çok yüksek"

Ardanuç'ta pazarda esnaflık yapan Soner Yılmaz; "Artvin merkez doğumluyum, pazarcılık yapıyorum. Ekmek neredeyse ben oradayım, ekmekçiyim. Tohum, tıska satıyorum. Piyasa bitmiş. Parası olan da yok, olmayan da zaten hiç yok. Hiçbir şeyin tadı tuzu kalmadı ki… Soğan tohumunun kilosu 200 lira olmuş. Adam normal soğan alsa 50 lira. Ne yapsın? Taş mı yesin? Ne olacağı da belli değil, baştakiler sağ olsun" dedi.

Bir başka Ardanuçlu vatandaş ise "Marketlerdense toprağımızı ekip değerlendirmek istiyoruz. Evet, marketlerde ucuz ama bizim bütçemiz zayıf. Yine de organik ürünlere yöneliyoruz" diye ifade etti.

Ardanuç'ta pazara alışverişe gelen bir vatandaş "Ortam yaşanacak gibi değil. Nereye gitsen parasız adım atamıyorsun. Cebine, bir de piyasaya bakınca işler çok zor. Hayat zor ve yaşam mücadelesi veriyoruz. Soğan tohumu alacaktım ama 150 lira olunca almaktan vazgeçtim. Cebime baktım, soğana baktım, vazgeçtim. Ekmeyeceğiz, hazırını alabilirsek alacağız. Sebze, meyve pazarda var ama fiyatlar çok yüksek. Hakkımızda hayırlısı" dedi.