Artvin'de Emekliler Geçinmekte Zorlanıyor

Haber: Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) - Artvinli bir vatandaş, aldığı maaşla geçinmenin imkansız hale geldiğini belirterek, "Gittim, maaşımı aldım, dört bin lira yakıta verdim, bin lira harcadım; beş bin lirayla ay sonunu getireceğim. Çocuklarım yardım etmezse, soğuktan donarım" dedi.

Artvin'de yaşayan emekliler, hayat pahalılığından dert yandı.

Artvinli bir vatandaş, "Gittim, aldım maaşımı, dört bin lira yakıta verdim bin lira harcadım, beş bin lirayla ay sonunu getireceğim. Çocuklarım yardım etmezse, soğuktan donarım" dedi.

"14 bin 500 lira ile geçinmek çok zor"

Emekli Temurhan Dede, 14 bin 500 lira maaşla geçinmenin neredeyse imkansız hale geldiğini ifade ederek, "Emekliyim, çalışmak istiyorum ama çalışacak gücüm yok. Omuzlarımdan sakatlığım var, keşke çalışabilsem. Aldığımız maaş 14 bin 500 lira ve bu parayla geçinmek çok zor. Daha önceki çalışmalarımda birikimimle birlikte bir evim var. O evim olmasa, asla geçinebileceğimi düşünemiyorum. Evimize üç tane emekli maaşı giriyor. Bu üç emekli maaşı ve evimiz kendimize ait olmasına rağmen geçinemiyoruz. Bir de tek emekli maaşıyla geçinen insanları düşününce, çok zor durumlar yaşıyor insanlar. Enflasyonu açıklarlar, emeklinin parmağına küçük bal tutuşturup kandırırlar, sonrada zamları sıralarlar.

A partisi, B partisi, C partisi… Bunlar önemli değil, önemli olan insanların refahıdır, kurtuluşudur. Bu insanların kurtuluşu da tabanda birleşerek ve bütünleşerek olur.

"Ucuz ekmeği arar olduk"

Geçenlerde Manisa'daydım, 65-70 yaşlarında bir insanla ekmek almaya gittiğimde karşılaştım. Beni yolda durdurdu, 'Beyefendi, ekmeği kaç liraya aldınız?' dedi. Adam ucuz ekmek arıyor, oradan oraya savruluyor. Ben de elimdeki ekmeği paylaştım, sonra geriye dönüp kendime yeniden ekmek aldım. Bir insan, bir ekmeği arar mı? Bakkal bakkal, market market ucuz ekmek almak için arar mı?"

Bir diğer Artvinli vatandaş, "Hayat çok zor. Burada bunları çöpe atıyorlardı, ben de aldım ki ahırda koyunlar var, onlara yedirmek için" diye konuştu.

Bir diğer Artvinli vatandaş ise "Güç yetmiyor, bir aylıkla ne olur? Aldığımız maaş 14 bin lira, o kadar" diye belirtti.

"Ev kiram 15 bin lira, çocuk okutmak zor"

Emekli Ali Genç, "Benim sıkıntım şu anda memur emeklisiyim. Bizlere doğru dürüst zam verilmedi maaşlarımıza, çok sıkıntıdayız. Evimiz kira, 15 bin lira. Çocuk okutuyoruz, geçinmek çok zor. Devlete sesleniyorum, bizim bu zor durumumuzu görsün" dedi.

Bir diğer emekli vatandaş ise şunları söyledi:

"Aldığım maaş yetmiyor. Demek istediğim, yıllarca çalıştık devlet için. Emekliyiz primlerimizi ödedik ama ödediğimiz primlerin bile karşılığını alamadık. Bu nasıl emeklilik sistemi? Bir şey anlamadık. Asgari ücretin altında maaş alan bir emekliliği kabul etmiyorum. Avrupa standartlarından bahsediyorlar, ama biz onun altında maaş alıyoruz. Merak ediyorum, bir milletvekilinin bir emekli maaşı ile bir ay geçinmesini tavsiye ediyorum."