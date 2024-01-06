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Artvin'de eşini öldüren sanığa müebbet hapis cezası - Son Dakika
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Artvin'de eşini öldüren sanığa müebbet hapis cezası

Artvin Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden yargılamada, eşini öldürdüğünü üç yıl sonra itiraf eden Ferhat Karaboğa müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Suça yardım eden Ümit Aslan Özdemir ise 14 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum edildi.

Artvin\'de eşini öldüren sanığa müebbet hapis cezası
06.01.2024 - 10:51,  Güncelleme: 11:33
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UĞUR İSTANBULLU

Eşini öldürdüğünü üç yıl sonra itiraf ederek polise teslim olan Ferhat Karaboğa hakkında Artvin Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden yargılamada karar verildi. Karaboğa, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Artvin'in Ardanuç ilçesinde eşini öldüren sanık Ferhat Karaboğa müebbet, suça yardım eden Ümit Aslan Özdemir ise 14 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Artvin Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmaya; tutuklu sanıklar Ferhat Karaboğa, Ümit Aslan Özdemir, sanık avukatları ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı katıldı. Maktul kadının annesi Perihan Doğan'ın avukatı da duruşmaya SEGBİS ile bağlandı. Ferhat Karaboğa, duruşmada; cinayeti nasıl işlediğini anlattı ve pişman olduğunu belirtti. "Suça yardım ve yataklık" iddiası ile yargılanan Ümit Aslan Özdemir ise hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

Mağdur avukatı Reyhan Aydemir, sanıkların hem duruşmada hem de daha önce verdiği ifadelerden yola çıkarak suçun sabit olduğunu belirterek; cezada indirim uygulanmamasını talep etti. Son sözü sorulan sanık Ferhat Karaboğa ise "Beyanlarım geçerli, beraatımı istiyorum, pişmanım" dedi. Ümit Aslan Özdemir ise, "Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi istiyorum" ifadesini kullandı.

Mahkeme kararını açıkladı. Sanıklardan Karaboğa, "eşe karşı kasten öldürme" suçlamasıyla müebbet, Ümit Aslan Özdemir ise "suça yardım etme" suçlamasıyla 14 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kaynak: ANKA
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