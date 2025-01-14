Artvin'de Geleneksel Eski Yılbaşı Şenlikleri Kutlandı - Son Dakika
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Artvin'de Geleneksel Eski Yılbaşı Şenlikleri Kutlandı

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Artvin'in Borçka ilçesinde Aksu Mahallesi'nde, geleneksel kültürün yaşatılması amacıyla Rumi takvime göre eski yılbaşı şenlikleri gerçekleştirildi. Etkinlik, yoğun katılımla renkli görüntülere sahne oldu.

14.01.2025 13:56  Güncelleme: 14:08
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Haber: Uğur İstanbullu

(ARTVİN) - Artvin'in Borçka ilçesi Aksu Mahallesi'nde, geleneksel kültürün yaşatılması amacıyla Rumi takvime göre eski yılbaşı şenlikleri gerçekleştirildi. Şenlikte konuşan Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan, "Bu geleneğin devam etmesi ve gelecek nesillere aktarılması için herkes elinden geleni yapıyor. Hepinize iyi eğlenceler diliyorum. Birlikteliğiniz hep daim olsun ve yeni yılınız kutlu olsun" dedi.

Artvin'in Borçka ilçesi Aksu Mahallesi'nde geleneksel kültürün yaşatılması amacıyla Rumi takvime göre eski yılbaşı şenlikleri gerçekleştirildi.

Borçka'nın Aksu Mahallesi Muhtarı Engin Atar'ın öncülüğünde düzenlenen şenlik, mahalle sakinlerinin yoğun katılımıyla renkli görüntülere sahne oldu. Etkinlikte mahalle sakinleri geleneksel müzikler eşliğinde dans edip, eğlenceli bir akşam geçirdi.

"Birlikteliğiniz hep daim olsun"

Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan, şenlikte yaptığı konuşmada, "Sevgili komşularım, hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Artık geleneksel hale geldi, her yıl bu etkinlikler devam ediyor. Önceki yıllarda Sayın Ekrem Muhtarım bu geleneği başlatmıştı, kendisine de teşekkür ediyorum. Muhtarlarımız katkı sunuyorlar. Bu geleneğin devam etmesi ve gelecek nesillere aktarılması için herkes elinden geleni yapıyor. Hepinize iyi eğlenceler diliyorum. İyi ki varsınız, birlikteliğiniz hep daim olsun ve yeni yılınız kutlu olsun" dedi.

Borçkalı Yaşar Özdemir ise eski yılbaşı kutlamalarıyla ilgili anılarını paylaşarak, " Yılbaşı, eskiden beri bölgemizde geleneksel olarak kutlanırdı. 'Eski yılbaşı' derlerdi. Köylerde değişik kıyafetlerle insanlar her evden bir şeyler alırlardı; yağ, peynir, bal… Bunlar toplanır, tespit ettikleri bir yerde yemekler pişirilirdi. Bu yemeklerin baş yemeği de tane mısır olurdu. Mısır, suda haşlanır ve tuzlu olarak yenirdi. Biz böyle hatırlıyoruz" diye konuştu.

Artvin\'de Geleneksel Eski Yılbaşı Şenlikleri Kutlandı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Artvin'de Geleneksel Eski Yılbaşı Şenlikleri Kutlandı - Son Dakika

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