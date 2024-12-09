Artvin'de Heyelan: 4 Kişi Hayatını Kaybetti

Yerel

(ARTVİN) - Artvin'in Arhavi ilçesi Kıyıcık mevkiinde pazar günü sabaha karşı meydana gelen heyelanda toprak altında kalan otomobilde can veren 4 kişinin kimlikleri tespit edildi.

Arama kurtarma ekiplerinin sürdürdüğü çalışmaların ardından bugün öğle saatlerinde kayıp 4 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, hayatını kaybedenlerin Cumartesi günü otomobille Giresun'dan Batum'a giden ve kendilerinden haber alınamayan araç sürücüsü Murat Turhan ile araçta bulunan Aykut Tiryaki (24), Nuri Apaydın (38) ve Görkem Özdemir'in (25) oldukları belirlendi.

4 kişinin cansız bedenleri yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından toprak altından çıkartılarak, cenaze araçları ile otopsi için Arhavi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.