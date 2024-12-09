Artvin'de İlçe İdareleri Tartışması

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Haber: Uğur İstanbullu

(ARTVİN) – Artvin İl Genel Meclisi tarafından önceki dönemde kapatılan ilçe özel idarelerinin, yeniden açılması yönünde alınan kararın uygulanmamasına tepki gösteren CHP Artvin İl Genel Meclis Üyesi Yaşar Gülel, "İlçe özel idarelerinin açılmasıyla ilgili burada karar aldık ve oy çokluğuyla aldığımız bu karara rağmen ilçe özel idarelerinin açılması yönünde bir adım atılmadı. Eğer aldığımız kararlar uygulanmayacaksa, burada toplanmamızın bir anlamı yok" dedi.

CHP Artvin İl Genel Meclis Üyesi Yaşar Gülel, Artvin İl Genel Meclisi tarafından önceki dönemde kapatılan ilçe özel idarelerinin, yeniden açılması yönünde alınan kararın uygulanmamasına tepki gösterdi.

Önceki dönemde il genel meclis kararıyla Artvin'in ilçelerinde kapatılan özel idareler, bu dönem il genel meclisinde tarafından açılması yönünde alınan karara rağmen hala açılmadı. CHP Grubu adına il genel mecliste söz alan CHP Artvin İl Genel Meclis Üyesi Yaşar Gülel, yaşanan duruma tepki göstererek, şunları söyledi:

"Bazı kararları oy birliğiyle, bazı kararları ise oy çokluğuyla alıyoruz. Bazıları uygulanıyor, bazıları ise uygulanmıyor. İlçe özel idarelerinin açılmasıyla ilgili burada karar aldık ve oy çokluğuyla aldığımız bu karara rağmen herhangi bir adım atılmadı. Daha önceki il genel meclisi karar aldı ve ilçe özel idareleri kapatıldı. Şimdi ise karar alındı, ilçe özel idarelerinin açılması yönünde. Peki, bu kararın uygulanması için ne yapmamız lazım? Eğer aldığımız kararlar uygulanmayacaksa, burada toplanıp karar almamıza gerek yok.

Burada bazı sorumluluklar bize ait ama yürütme görevini vali ve genel sekreterlik üstleniyor. Şu anda biz il genel meclisi olarak kararı aldık ama genel sekreterlik ve valilik, bu karara nasıl bir yaklaşım gösterecek? Ne bekliyorlar, karar uygulanacak mı, yoksa direniyorlar mı? Bunu zamanla göreceğiz. Kanun, bu kararın 7 gün içinde duyurulup kısa zamanda uygulanmasını öngörüyor. Ancak eğer kanun tanınmıyorsa, burada daha önce söylediğim gibi, toplanmamızın bir anlamı yok. Önceden alınan kararlar hakkında bir şey demedik, hoşumuza gitmese de kabul ettik. Bazı şeyleri hoşumuza gitmese de kabullenmeyi ve hazmetmeyi öğreneceğiz, arkadaşlar."