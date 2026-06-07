Artvin Bazgiret'te Maden Şirketinin Ruhsat Süresinin Uzatılması Protestolara Yol Açtı - Son Dakika
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Artvin Bazgiret'te Maden Şirketinin Ruhsat Süresinin Uzatılması Protestolara Yol Açtı

07.06.2026 13:35  Güncelleme: 14:45
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Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı Bazgiret köyünde maden ruhsatının 10 yıl uzatılması, belediye başkanları, çevreciler ve köy sakinlerinin katılımıyla protesto edildi. Eylemde doğal ve kültürel değerlerin korunması vurgulandı.

Haber: Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) - Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı Bazgiret köyünde maden faaliyetlerine yönelik ruhsat süresinin uzatılması, köyde düzenlenen eylemle protesto edildi. Eyleme katılan Artvin Belediye Başkanı Bilgehan Erdem, bölgenin doğal ve kültürel değerlerine dikkati çekerek, "Bu coğrafyanın değeri parayla ölçülemez. Burada yaşanan maneviyatın karşılığı hiçbir maddi zenginlikle ifade edilemez" dedi.

Şavşat'a bağlı Bazgiret köyünde yeniden başlatılmak istenen madencilik faaliyetleri kapsamında ruhsat süresinin uzatılması tepkilere yol açtı. Artvin Belediye Başkanı Bilgehan Erdem, Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Çervatoğlu, Yeşil Artvin Derneği Başkanı Neşe Karahan, Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Oğuz Kurdoğlu, Bazgiret köy sakinleri ve çok sayıda çevreci, protesto eylemi düzenlendi.

Yaklaşık 3 kilometrelik doğa yürüyüşünün ardından köy meydanında toplanan kalabalık, maden karşıtı sloganlar atarak, Bazgiret'e maden istemediklerini dile getirdi.

Protesto eyleminde ilk sözü alan Yeşil Artvin Derneği Başkanı Neşe Karahan, çalışma ruhsatı uzatılan maden şirketinin sahte izinle buraya geldiğini geçen yıl kamuoyuna duyurduklarını hatırlattı. Şirketin ruhsat süresinin 10 yıl uzatıldığını söyleyen Karahan, "Biliyorsunuz Artvin'de, yani önce Türkiye'nin Bergama ve Cerattepe süreçleri vardı. Bütün ülke bu madenlere karşı yürütülen mücadeleye odaklanmıştı. Artvin halkı olarak bu mücadeleyi bir bütün halinde sürdürdük, hala da sürdürüyoruz. İçimizde bazı işbirlikçiler çıktı maalesef ama mücadelemiz devam ediyor. Burası da Artvin'in en kıymetli yerlerinden biri. Bazgiret daha önce ihale edilmişti. Bu şirketin geçen sene sahte izinle buraya girdiğini öğrenmiş ve bunu kamuoyuyla paylaşmıştık. Ancak bu durumla ilgili herhangi bir yaptırım uygulanmadı. Ruhsat süresi şubat ayında bitiyordu, buna rağmen 10 yıl daha uzatıldı" dedi.

"BU DOĞAYA HEP BİRLİKTE SAHİP ÇIKMAK ZORUNDAYIZ"

Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Çervatoğlu da doğaya hep birlikte sahip çıkmak zorunda olduklarını, bu mirası gelecek nesile aktaracaklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bugün bir yandan güzel bir buluşma gerçekleştirdik ama aynı zamanda düşünme zamanıdır. Bu sadece Bazgiretlilerin değil, tüm insanlığın ortak değeridir. Bize emanet edilen bu mirası, bizden sonra gelecek kuşaklara aktarmak zorundayız. Bugün Bazgiret'te bu doğayı korumak, yalnızca burada yaşayanların değil, tüm toplumun görevidir. Beni davet ettiğiniz için teşekkür ediyorum."

"BAZGİRET DAĞLARI VE ŞELALELERİYLE ÖNEMLİ BİR TURİZM POTANSİYELİNE SAHİP"

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Oğuz Kurdoğlu, Bazgiret'in önemli bir turizm potansiyeline sahip olduğunu, burada maden faaliyetlerinin yapılmaması gerektiğini belirterek, "Burası doğal açıdan çok özel bir yer. Kafkasya Ekolojik Bölgesi'nin en kritik alanlarından biri. Geleneksel yaşamın, komşuluk ilişkilerinin, tarım ve hayvancılığın bugüne kadar korunduğu bir coğrafya. Bu doğal ve kültürel değerlerin yanı sıra, dağları ve şelaleleriyle önemli bir turizm potansiyeline sahip. Bu nedenle, bu tür faaliyetler başka yerlerde yapılsa bile Bazgiret'te yapılmamalıdır" diye konuştu.

"BU COĞRAFYADA DEĞER PARA DEĞIL, ÜRETİM VE DOĞAYLA KURULAN BAĞ"

Eylemde söz alan Artvin Belediye Başkanı Bilgehan Erdem, şunları dile getirdi:

"Buraya baktığımda bir Anadolu motifi görüyorum. Ulu dağların altında ilmek ilmek işlenmiş bir güzellik var. Atalarımızdan kalan, baktıkça geçmişi hatırlatan bir halı gibi burası. O kadar büyüleyici, o kadar güzel ki. İnsanlar burada paradan, zenginlikten değil, ektiklerinden, ürettiklerinden, doğayla kurdukları bağdan söz ediyor. Bu coğrafyada yaşanan maneviyatın karşılığı hiçbir maddi değerle ölçülemez."

Bazgiret Derneği adına yapılan açıklamada ise "Biz de Bazgiret Derneği olarak sesimize ses veren herkese teşekkür etmek istiyoruz" denildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Artvin Bazgiret'te Maden Şirketinin Ruhsat Süresinin Uzatılması Protestolara Yol Açtı - Son Dakika

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