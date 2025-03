Artvin'de Ramazanlar Eskisi Gibi Değil

Yerel

Haber: Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN)- Artvinli emekli Yüksel Yılmaz, "Eski ramazanlardan hiçbir şey kalmadı. Her anlamda pahalılık var, bir poşet bile 500 liraya dolmuyor. Bir kilo tatlı bin lira, 900 lira et, biz nasıl alacağız ve nasıl yiyeceğiz" dedi.

Artvin'de yaşayan vatandaşlar, eski ramazanları arar hale geldiklerini, hem maddi hem manevi olarak bu durumdan etkilendiklerini belirtti.

Emekli Yüksel Yılmaz, "SSK'dan emekliyim. Eski ramazanlarla bu ramazanların farkı çok. Pahalılık almış başını gidiyor ve bir poşet bile 500 liraya dolmuyor. Ne zaman et aldım, hatırlamıyorum. Kurban Bayramı'nda birisi et kesmişti, ondan bir but eti almıştım. Şimdi ise bayramı bekliyorum. Geçmişteki bolluk ve bereket artık yok. Özellikle 2000'den önce de pahalılık vardı ama 2000'den sonra çok arttı. Maaşı iyi olunca tuzu kuru oluyor. 14 bin lira maaş alan birisine gelsin, bir sorsun. O zaman durumu anlar. Ben ilk başta yönetenlere, önce sağlık ve sıhhat versinler. Belki bizi anlarlar, belki bu cendereden kurtarırlar da tatlı tatlı ramazanı geçiririz. Bir kilo tatlı bin lira, 900 lira et, biz nasıl alacağız ve nasıl yiyeceğiz" dedi.

Emekli Mevlüt Altun, "Fiyatlar yüksek ama halimize şükrediyoruz. Ekonomik olarak fiyatlar çok yüksek, ben 35 bin lira maaş alıyorum, emekli olalı bir ay oldu ve ben 44 yıl hizmet verdim. 15 bin lira ile rahat edemezsin. Ama eskiden biz büyüklerimizle köylerimizde bağımızda, bahçemizde çalışırdık. O zamanları terk ettik ve şu an direnmeye devam ediyoruz, gerçek olan bu. Ramazanlar yine aynıdır. O zamanlarda biz hastalar için sakalar köyüne gelir, bir salkım üzüm bulurduk ama şimdi her yerde üzüm var. Evet, 15 bin lira alanda yarım kilo değil, 100 gram üzüm alır, ona da şükreder. Evet abi, tatlansın, o da yeter" dedi.

"Ürünlerin fiyatları yüksek"

Eski satışların artık olmadığını belirten bir şarküterici, şunları söyledi:

"Artvin'de 35 yıldır esnaflık yapıyorum ve genellikle müşterilerimiz dışarıdadır. Tereyağı, bal, peynir çeşitleri, fındık, fıstık ve bütün peynir çeşitlerini dışarıya gönderiyoruz. Biz köy ürünleri satarız ve ürünlerimiz doğal ve kalitelidir. Önceki ramazanlara nazaran hareketlilik yok, biraz daha az diyebilirim. Bunun da ekonomik sebeplerden dolayı olduğunu düşünüyorum. Ürünlerin fiyatları yüksek. Köylüden alıyoruz ve köylü 'Ben ot için 15 lira veriyorum, yem için 8 lira veriyorum ve bunu ben ucuza veremem, çünkü kurtaramam' diyor. Şu anda burada en çok tereyağı fiyatı yüksek, şu an fiyatı 450-500 lira bandında. Bir kilo tereyağıyla vatandaş iki sefer tavaya koyacak, o da buharlaşarak gidecek. Önceleri 2-3 kilo alan vatandaş, şimdi bir kilo alabiliyor. Bu pahalılık olduğu için biz de etkileniyoruz. Kriz hem vatandaşı hem de bizi etkiledi. Artvin'de fazla insan yok, daha çok emekliler ve memurlar var. Aynı zamanda Artvin son nokta başka bir geçiş noktası yok. Dağın tepesine kurulmuş bir il ve esnafın durumu da çok iyi değil diyebilirim."

Emekli Egin Çiftçi ise eski ramazan sofralarının artık olmadığını belirterek, "Geçen yıllara göre bu yıl alım düştü, paranın değeri düştü. Et nerede? Eskiden dedemin, nenemin zamanında herkesin ambarında kavurma olurdu, şimdi ise köylerde kimse kalmadı. Hiçbir şey yok, köylüler de çarşıdan köye götürüyor. Ramazan sofraları olurdu, eskiden komşular çağrılırdı, akrabalar çağrılırdı, şimdi ise böyle bir şey yok; insanlar kendi karınlarını doyuramıyorlar" diye konuştu.