Artvin'de Şiddetli Yağmur Sonrası Zekeriya Köyü Yolları Kapandı - Son Dakika
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Artvin'de Şiddetli Yağmur Sonrası Zekeriya Köyü Yolları Kapandı

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Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı Zekeriya köyüne şiddetli yağmur sonrası köy yolu ve arazi yolları kullanılamaz hale geldi. Köy sakinleri, elektrik kesintisi ve ilçeyle bağlantının kesilmesi nedeniyle yetkililerin yardımını bekliyor. Köydeki tahribatın büyük olduğu belirtilirken, en öncelikli beklenti yolun açılması ve elektriğin bağlanmasıdır.

12.07.2024 14:10
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UĞUR İSTANBULLU

(ARTVİN) - Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı Zekeriya köyüne yağan yağmur sonrasın köy yolu ve arazi yoları kullanılmaz hale geldi. Köy sakini Tayfun Öğen "Buradaki tahribat çok büyük. Dolayısıyla tek bir kurumun buradaki durumu halletmesi neredeyse imkansız ve tüm devlet yetkililerinin imkanlarıyla birlikte köyümüzde çalışması yapmasını bekliyoruz. En öncelikli beklentimiz yolun açılması ve elektriğimizin bağlanmasıdır" dedi.

Artvin'de şiddetli yağan yağmur sonrasında Zekeriya köyünde köy yolu ve arazi yolları kapandı. Köy sakinleri, yirmi dört saattir elektrik olmadığını ve ilçeyle bağlantılı yollarının kapandığını belirterek, duruma tepki gösterdi. Köy sakinlerinden Tayfun Öğen, şunları söyledi:

"Burası Artvin'in Ardanuç ilçesi Zekeriya köyü yağan dolu ve arkasından gelen şiddetli yağmur sonrası kocaman bir sel geldi. Bu sel köy içerisinde bir hasara neden olmadı ancak bizim köyün çayır biçme zamanı geldiği için çayır yolları hiç kalmadı. Aşağıya doğru gittiğimizde de tahribat çok büyük olduğu için yol tamamen kayboldu. Yolun kaybolması yüzünden elektrik direklerini devirmiş ve yaklaşık yirmi dört saattir elektrik yok, yol yok ilçeyle de bağlantımız kalmamış durumdadır. Buradaki tahribat çok büyük. Dolayısıyla tek bir kurumun buradaki durumu halletmesi neredeyse imkansız ve tüm devlet yetkililerinin imkanlarıyla birlikte köyümüzde çalışması yapmasını bekliyoruz. En öncelikli beklentimiz yolun açılması ve elektriğimizin bağlanmasıdır."

Zekeriya köyünden Nazım Güner, "Zekeriya köy yolları tamamıyla tahrip oldu çayır biçim zamanı geldi ve yollarımız kapalı. Çok eskiden böyle bir afet gelmişti fakat bu kadar değildi" dedi.

"Tesellimiz can kaybının olmaması"

Tek tesellilerin can kaybının yaşanmamasının olduğunu söyleyen Zekeriya köyünden Turan Pehlivan, "Ben ilk defa böyle bir afete tanık oldum, dolu ve yağmurla beraber yağması köylünün arazisini bu vaziyete getirdi ve sağlı sollu köy halkının arazisine zarar verdi. Tek tesellimiz köyde can kaybımızın olmaması. Bu yağan dolu Aksu ve köyün yaylası var eğer o yaylalara yağsaydı köy diye bir şey kalmayacaktı diye düşünüyorum" diye konuştu.

Zekeriya köyü eski muhtarı Ahmet Pehlivan "Burası hayvanlarımız için biçtiğimiz çayır ve diğer tarafta da arazi yollarımız var ve şu anda hiçbir yeri işleme şansımız yok. Bazı noktalarda yaya gitme şansımızda yok çünkü köprülerin her iki tarafı da dolmuş vaziyette" dedi.

Projesini verdikleri halde yapılmayan dere ıslahı hakkında da konuşan Ahmet Pehlivan, "2005 yılında projesi hazırlanmış olup dere ıslahımızın daha sonraki süreçte de dilekçeler vererek bu ıslahın yapılmasını talep ettiğimiz halde burasının ivedilikle acil olmadığı söylenerek ötelenmiştir. Biz dilekçeleri verdikten sonra burada oluşan dördüncü afet. Köy içerisinde ıslah çalışması olmuş olsaydı ve buralarda tahribat olmayacaktı ama ne hikmetse bizim projelerimiz ötelendi" ifadesine kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Artvin'de Şiddetli Yağmur Sonrası Zekeriya Köyü Yolları Kapandı - Son Dakika

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